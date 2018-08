Gradonačelnik Čakovca otkrio tportalu što se krije iza njihova turističkog čuda

Na spomen Čakovca malo tko u Hrvatskoj pomisli na turizam. Većini bi čak, i kada bi razmišljali o posjetu sjeveru Hrvatske, na pamet pao obližnji Varaždin te pitoreskni zagorski bregi, međimursko vinogorje ili možda dvorac Trakošćan. Međutim Čakovec bilježi sve bolje turističke brojke

Aktualne brojke su poprilično impresivne - do 22. kolovoza ove godine na području Čakovca ostvareno je 46,04 posto više noćenja i 26,97 posto više dolazaka u odnosu na isto razdoblje protekle godine. Kovač nam je otkrio kako su za to zaslužne investicije jer je Čakovec od proljeća bogatiji za Hotel Castellum , u koji je uloženo 20 milijuna kuna . Upravo od ovog hotela s četiri zvjezdice očekuje da će privući goste više platežne moći, ali i postati mjesto žive poslovne aktivnosti, koje je tome gradu potrebno već dugo vremena.

'Prvi problem s kojim smo se susreli nedostatak je jače turističke tradicije , ali on je bio samo djelomičan. Naime, iako Čakovec nikada nije bio ozbiljna turistička destinacija, bio je centar Međimurja i privlačio je goste iz bliže okolice. Ugostiteljstvo, sajmovi i razni oblici uslužnih djelatnosti dio su moderne turističke ponude, možda i ključni. Na toj tradiciji izraslo je Porcijunkulovo , koje je svoj razvoj započelo kao sajam tradicijskih zanata uz blagdan Gospe od Anđela još 1964. godine. Ove godine, pred svoje 54. izdanje, Porcijunkulovo je proglašeno 'top' događanjem Hrvatske turističke zajednice , u kojem sudjeluje preko 300 izlagača te usred ljetne turističke sezone, kada svi bježe na Jadran, privlači više od 300.000 ljudi iz Hrvatske i regije', rekao je Kovač.

No nije sve prošlo bez problema.

Treća važna sastavnica turističkog uspjeha Čakovca praćenje je trendova. Tako su, uz starinsku priču, posjetiteljima Porcijunkulova ponudili široku lepezu popularnih glazbenih izvođača, ali i neodoljive kišobrane i druge dekoracije koje mame na fotografiranje za društvene mreže.

'U 2018. godini nikako ne možemo zanemariti to da ljudi žele s drugima podijeliti kako se dobro zabavljaju i što su sve probali – od besplatnog roštilja, preko Art haustora, do ljetne piknik terase. To je najbolje - autentična, a besplatna reklama za naš grad', smatra Kovač i zaključuje:

'Ministarstvo turizma na čelu s ministrom Cappellijem najavilo je da će se u nadolazećem razdoblju fokusirati na građenje imidža Hrvatske kao kvalitetne cjelogodišnje destinacije, na što mi s veseljem i iščekivanjem kažemo – spremni smo i jedva čekamo!'