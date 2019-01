Hrvatsko licemjerje: Gurate djecu u ralje politike? Pa pustite ih da govore!

Mladi su ljudi isključivo pasivni dijelovi predstave koja se zove život u Hrvatskoj: Kulisa, taoci, potencijalni glasači, sredstvo za huškanje, marionete..., zaključuje komentator tportala analizirajući nekoliko (političkih) događaja što su se odigrali u posljednjih desetak dana, a zajednički im je nazivnik - spretno iskorištena djeca

Štoviše, kao društvo možda ih čak i preziremo do razine da ih više ne želimo ni čuti. U široko prihvaćenoj slici mladih ljudi ovisnih o tehnologijama, koji dane provode na računalima i društvenim mrežama u trivijalnoj komunikaciji, koji često ne pozdravljaju i ne dižu se starijima u javnom prijevozu, koji petkom i subotom piju i konzumiraju droge do iznemoglosti, nema ničeg privlačnog ni vrijednog pažnje. Ti ljudi nemaju ništa ponuditi. Najjednostavnije je taj glas u potpunosti stišati i gurnuti u stranu, da ne smeta svim ovim ostalim mudrim, etičnim i vrijednim glasovima. Kao u svim dobrim hrvatskim licemjernim pričama, oni će nam postati važni tek kada su nam potrebni i kada se, iz malograđanskog poriva, želimo u neiskrenom svjetlu prikazati pred drugima: 'Marija, dosta mi je više i tebe i tvojih idiotarija. Dolaze gosti i moramo izgledati kao ok obitelj, bez obzira na to što smo trenutno u kaosu. Jasno?'

Bliski su to susreti četvrte vrste u kojima su djeca gotovo uvijek iskorištena. Nekada ona, kao u slučaju posjeta predsjednice Grabar Kitarović malom slavonskom selu, posluže kao šarena kulisa za PR svrhe. 'Za djecu imamo dvije minute i 33 sekunde, predsjednice? Pogladite ih i to je to.' Ponekad su ta ista djeca taoci, ne ideologija, već stvarni taoci, kao u slučaju zaključavanja učenika u školu od strane domara u OŠ Brodarica zbog mikropolitičkih previranja pri izboru ravnatelja škole. Nekada su mladi ljudi jasna politička meta i plijen, kao u slučaju dugogodišnjeg djelovanja Ivana Pernara prema školama. Svjedoci smo i situacija poput one u Vukovaru, kada se maloljetnici iskorištavaju u dnevnopolitičke svrhe stvaranja etničkih tenzija od strane gradonačelnika Vukovara Ivana Penave. Tamo su i Hrvati i Srbi dobro naučili taj obrazac: kad ne znaš što bi i kad si neuspješan u vođenju lokalne politike, baciš dimnu bombu međunacionalnog sukoba: bez obzira na to zvao se Ivan ili Jovan. Ponekad se to čini individualno i jednostrano, a ponekad je za tango potrebno dvoje.