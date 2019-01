Umalo dali milijune za pogrešnu opremu: Kako je Ministarstvo slomilo zube na nabavi Montyja Pythona, dronova...

Modeli zuba koji se mogu vaditi, mobilne vremenske stanice, dronovi, navigacijski uređaji, pa čak i filmovi 'Monty Python – Brianov život' te 'Gladijator' i 'Ben Hur' iz 1959. Sve je to među 38.268 komada artikala što će ih dobiti 74 škole u kojima se provodi kurikularna reforma. No tek kad završi javna nabava. Ministarstvo znanosti i obrazovanja muku muči s natječajem za nabavu te opreme. Neke stavke toliko su neprecizno napisali u natječajnoj dokumentaciji da nikome nije bilo jasno što ustvari žele naručiti

Natječaj za nabavu opreme za škole koje sudjeluju u kurikularnoj reformi raspisan je prije gotovo dva mjeseca , no njegovo je okončanje nekoliko puta prolongirano.

Nabava je prema procjenama teška 10,2 milijuna kuna bez PDV-a. Za taj novac Ministarstvo znanosti i obrazovanja nabavlja sve 'od igle do lokomotive' ili od filmova Montyja Pythona do zavjesa.

Glomazni natječaj za 38.268 komada različitih artikala očito je zadao glavobolju onima koji su slagali javnu nabavu. S obzirom na to da je nabava sufinancirana novcem Europske unije, neslužbeno doznajemo da su na njoj radili vanjski konzultanti.

No nije ovo jedini primjer. Troškovnici su zbog sličnih stvari nadopunjavani više od 20 puta i to nakon što bi im netko skrenuo pažnju na greške.

S obzirom na to da su, kao i sada, škole radile liste želja, Ministarstvo je lopticu krivnje prebacilo na njih.

Ministarstvo je tako napisalo da traži projektore takvih specifikacija koje ne bi odgovarale nijednoj od također naručenih ploča. Nakon što im je na to skrenuta pažnja, opet odgovaraju kako korigiraju specifikacije i time unose promjene u troškovnik.

Naručuje se i konkretni tip projektora i navodi se koju rezoluciju mora imati. No opet gospodarski subjekt ukazuje na to da projektor koji Ministarstvo želi kupiti za škole uopće nema takvu zadanu rezoluciju. I ponovno Ministarstvo zahvaljuje na sugestiji i mijenja dokumentaciju.

Za školske ploče nisu vodili računa o tome da one moraju imati certifikat kako bi odgovarale određenim standardima. Pa su upozoreni da ima ploča na tržištu koje su dvostruko jeftinije od kvalitetnih ploča te kako one školske u Hrvatskoj moraju imati određene certifikate. To, naravno, nije navedeno u dokumentaciji, pa je povjerenstvo koje je sastavljalo natječaj opet prihvatilo sugestiju i navelo da ploče koje misle kupiti moraju odgovarati standardima.