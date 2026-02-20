Hrebak poručio: 'Ili HSLS ili Dabro. Zabrana petokrake? Kako ćete to napraviti?'

Hrebak je, prenosi Večernji list , odbacio tvrdnje da je riječ o ultimatumu , ali je istodobno jasno poručio da s Dabrom – nakon svega – više ne može sjediti za istim stolom.

'Ili HSLS ili Dabro'

'Dajemo premijeru rok kao inicijativu za rješenje, a ne kao ultimatum. Pokušajte to riješiti jer mi s Dabrom ne možemo dalje biti u koaliciji. Ne možemo sjediti za stolom s čovjekom koji narušava ustavno-pravni poredak Hrvatske', kazao je Hrebak.

Problem, tvrdi, nije stvar ukusa nego ustavne kategorije. 'Veličanje ustaštva jasno je nedopušteno prema Ustavu Republike Hrvatske, a kamoli prema zakonima.

Hrebak kaže da je HSLS ostavio prostor za smirivanje situacije. 'Dali smo gospodinu Dabri priliku da se ispriča, da kaže 'popio sam', ko Peđa Grbin, ko Puljak, 'prebacilo me... Bilo što da je rekao...'

No, prema njegovim riječima, to se nije dogodilo. 'Poručio je da se nema za što ispričavati. To što nije pokazao kajanje govori mi da ne namjerava odustati i to je za nas neprihvatljivo.'

Hrebak kaže da Dabro ne može biti dio vladajuće većine ali da to nije ultimatum. 'Za HSLS je važno da Josip Dabro više ne bude dio vladajuće većine i da ne sudjeluje u kreiranju odluka. Premijer mora odlučiti – ili HSLS ili Dabro.'

Priznao je da je premijer to mogao doživjeti drukčije. 'Ne ljutim se ako je to doživio kao ultimatum.' Razliku vidi u vremenskom okviru. 'Ultimatum bi bio rok od 24 sata. Trideset dana je ustavni rok za rješavanje ovakvih situacija i zato smo ga dali.'