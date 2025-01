Dora 2025.: Što Hrvatska šalje na Eurosong? Švedski 'uradi sam', LGBTQ sram, ognjištare ili klonove Baby Lasagne

HRT je u četvrtak objavio sve 24 pjesme koje će se na ovogodišnjoj Dori natjecati za nemoguću misiju – ulazak u cipele Baby Lasagne, vlasnika najboljeg plasmana Hrvatske u povijesti Eurosonga. Preslušali smo ih sve, i po našem sudu, tek par njih ima ikakve šanse ući u finale natjecanja za Pjesmu Eurovizije

Kad je krenuo selekcijski postupak za ovogodišnju Doru, HRT je ponosno objavio kako je ove godine srušen rekord prijava otkad se ovo natjecanje vratilo u rebrandiranom obliku – njih čak 221. Svi žele biti novi Baby Lasagna, nikad veća gužva za Eurosong, vrištali su naslovi, stvarajući dojam da če se Hrvati kupati u obilju spektakularnih pop minijatura koje će donijeti tu pobjedu što su im prošle godine oteli strašni woke gušteri iz europskih centara moći.

I onda iz te amorfne mase od 221 pjesme, posredovanjem žirija u kojemu opet sjede manje-više isti ljudi, opet dobijemo prilično bljutavu sarmu s nešto malo mesa i dosta slabo fermentiranog kupusa. Ako bismo bili benevolentno raspoloženi, najveći kompliment za Doru 2025., ili barem ovo što o njoj znamo na temelju par lyric videa i spotova koje je većinom proizveo AI, bio bi da se donekle približila razini kvalitete, eklektičnosti i društvenog domašaja, recimo, srpske Pesme za Evroviziju 2023.

Ukupan dojam pjesama s Dore 2025. ipak je bolji nego godinu prije Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Renato Branđolica







+162 Ukupan dojam pjesama s Dore 2025. ipak je bolji nego godinu prije Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Renato Branđolica

Od švedskog pop kroja do LGBTQ varalica Ima tu, naime, za svaku od ciljanih skupina Eurosonga ponešto: od dramatičnih pop balada skrojenih u švedskim laboratorijima, preko cirkusantskih rock i etno eksperimenata s mikrolokalnim štihom, do eye candyja za LGBTQ populaciju koji se, za razliku od njihovih inozemnih parnjaka, u Hrvatskoj nikad neće autati. Niti ne moraju, čak ni ako posežu za njihovim glasovima: većina njih se, zapravo, ne bori za plasman na Eurosong, već za nešto malo airplaya u hrvatskom medijskom prostoru, par kapljica ZAMP-ova slatkog nektara koje će natopiti njihova ticala te (za starije) poneku gažu ili (za mlađe) boost dosega na influencerskim platformama. Ili – budimo realni – šansu za natjecanje na još jednoj Dori, gdje bi cijeli ovaj ritual iz istih razloga mogli ponoviti.

Izvor: Društvene mreže / Autor: IDJ Videos

Jedino što u ponudi ovogodišnje Dore nedostaje jest balkanska cajka, a u toj je borbi sanitarni kordon HRT-a na skulpturu Ivice Propadala već prinio i prvu žrtvu. Ime joj je Natalie Balmix, a diskvalificirana je jer je njezin producent, makedonski Eurosong doajen Darko Dimitrov, dorađivao, čak i mimo standarda Dore, zapanjujuće tupastu cajku 'Žigica' preko mjere koju pravila natjecanja dopuštaju. Balmix i njezin tim pravilno su zaključili da će bolje proći kao ogranak Dorinog žrtvoslovnog društva, pa sad podnose prigovore i kukaju po medijima, a 'Žigica' po pregledima na YouTubeu (doduše, uz podršku IDJ mašinerije) kotira bolje od svih pjesama koje su zaista upale na Doru, osim Magazina.

Doček poput onoga Baby Lasagne prošle godine na zagrebačkom aerodromu teško da će se ponoviti Izvor: Cropix / Autor: Zeljko Puhovski







+3 Doček poput onoga Baby Lasagne prošle godine na zagrebačkom aerodromu teško da će se ponoviti Izvor: Cropix / Autor: Zeljko Puhovski

Kad već nema provokacije u vidu cajke niti domaćih megazvijezda, a opet ne možemo znati je li nam predselekcijski žiri prešutio nekog Baby Lasagnu, proanalizirajmo ono što je odabrano, abecednim redom, pjesmu po pjesmu, te s kratkom prognozom što bi se moglo dogoditi ako bi baš ta pjesma ove godine predstavljala Hrvatsku u Baselu. Za detaljnije procjene uvijek imate youtuberske i forumaške znanstvenike.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Dora / HRT

Ananda – Lies Lay Cold Djevojka po imenu Ananda Đuranović, svojedobno proglašena 'TikTok zvijezdom iz studentskog doma', uz pomoć iskusnih Eurosong trgovaca Andreasa Björkmana i Jonasa Ekdahla izbacuje prvi od švedskih second-hand proizvoda koji se diljem Europe u ovo doba godine kupuju u dijelovima, pa sastavljaju kao Ikea ormari. Ambiciozna pop balada s odjecima švedske pjesme iz 2022. 'Hold Me Closer' i možda još ambiciozniji spot sa zimskim vedutama Gorskog kotara na Eurosongu djeluje kao materijal idealno skrojen za sahranjivanje na Dorinom scensko-tonskom groblju. Šanse na Dori: zlatna sredina ili čak donji dom tablice, ovisno o izvedbi Šanse na Eurosongu: ako u ponudi ne bi bilo previše sličnih pjesama, donji dom borbe za finale

Izvor: Društvene mreže / Autor: Dora / HRT

EoT – Bye Bye Bye Prvi AI spot i prvi potomci Baby Lasagne, barem u produkcijskom smislu, karlovački su alternativni rockeri Eclipse of Time, kraće EoT. Za potrebe Dore prepakirali su svoj punk metal izričaj u simpatično nervozni synth rock, slučajno ili namjerno, identičnog imena kao drevni hit 'N Synca podgrijan u filmskoj franšizi Deadpool/Wolverine. Unatoč energičnoj stvari, nedovoljno su poznati pa im šanse također ovise o scenskom nastupu, gdje im klatno sabotaže neminovno visi nad glavom. Šanse na Dori: sredina ka gornjem domu Šanse na Eurosongu: uz manje energičnih pjesama u konkurenciji imala bi neke šanse za prolaz polufinala

Izvor: Društvene mreže / Autor: Dora / HRT

Fenksta – Ekstra Fenksta, što bolje zvuči nego Saša Stević, je reper iz Umaga koji, kao i njegov zemljak Baby Lasagna, na Doru upada s klupe za rezerve, no teško da će Natalie Balmix, koja mu je oslobodila mjesto, biti njegova karmička Zsa Zsa. Naime, bilo bi lijepo da na Eurosong jednom pošaljemo repera, ali ne bi bilo lijepo da to baš bude reciklaža Die Fantastischen Vier iz 1997. Jer u vrijeme kad je rap zvučao ovako imali smo bolje repere od Nijemaca, a o tome kako smo kotirali na tadašnjem Eurosongu da ni ne govorimo. Šanse na Dori: bio je na Supertalentu pa ga ljudi znaju, na leđima zemljaka Purišića mogao bi se došlepati do gornjeg doma Šanse na Eurosongu: možda ako odrepa na više jezika

Izvor: Društvene mreže / Autor: Dora / HRT

Filomena – Strong Kad smo već kod vremena kad smo bili neki faktor na Eurosongu, sjećate se kad smo 1999. poslali Doris Dragović u Jeruzalem, a ona osvojila četvrto mjesto, iako je trebala biti diskvalificirana zbog pratećih vokala s matrice? Ako nam ni takav Huljićev pokušaj nije prošao, uzalud Filomeni Puljiz zakupljivanje crkve i investiranje u spot za polupečeni gospel koji kao da je pao s Marsa, posebno za ovogodišnju Doru koja je barem malo više u duhu vremena nego ranije. Šanse na Dori: borba za opstanak Šanse na Eurosongu: čak ni da je jedina gospel pjesma, nikakve

Izvor: Društvene mreže / Autor: Dora / HRT

Irma – Enigma Opet duh Huljića lebdi nad Dorom: pjesma čiji refren doslovno počinje stihovima 'ginem, za tobom ginem', nije baš tolika katastrofa koliko smo strahovali. Gorespomenuti dvojac Đuranović/Björkman u pop skladištu Ikee ovoga su puta za nepoznatu Irmu Dragičević sklepali onaj tip Eurosong crossovera klasike i popa koji traži da ga se dobro otpjeva, ali iskustvo s Dore nam govori da se kod nas mlade pjevačice na tom testu obično sapletu već na prvih par taktova. Šanse na Dori: donji dom prema sredini Šanse na Eurosongu: vjerojatno bi je izvodila na engleskom, ali i dalje minimalne

Izvor: Društvene mreže / Autor: Dora / HRT

IVXN – Monopol Čini se da je na HRT s barem dvije godine zakašnjenja konačno stigla depeša o progresivnoj uravnilovki koju Eurosong već godinama promovira. Kad već nismo u stanju proizvesti nekog Nema, eto nam konačno na Dori mračnog mediteranskog LGBTQ-friendly bangera u izvedbi rasnog IVXN-a čije se ambicije ne bi trebale razbiti o jadranske hridi iz crno-bijelog spota. 'Mono-mono-monopol' je vjerojatno najbolji uradak osovine Đuranović/Björkman kojoj je ove godine Dora donekle outsourceana, a uz sočniji scenski nastup i bolju vokalnu izvedbu mogao bi i proći bolje od sličnog prošlogodišnjeg pokušaja eugena. Šanse na Dori: ako se žiri ohrabri, prva polovica ljestvice Šanse na Eurosongu: mogao bi u finale

Izvor: Društvene mreže / Autor: Dora / HRT

Jelena Radan – Salut Eto i još nečeg neočekivanog i prilično hrabrog za standarde Dore što bi, ne sumnjamo, dobro prošlo i u briselsko-luksemburško-strasburškim hodnicima hrvatskih misionara u EU institucijama. Jelena Radan, jedna od rijetkih u ovoj konkurenciji u čiju vokalnu izvedbu ne sumnjamo, stiže s ukusno stiliziranom powerpop šansonom, dostojanstvenim naklonom pregaženoj tradiciji Eurosonga. Posljednjih godina – osim, naravno, Francuza – rijetko tko šalje pjesme na francuskom, pa zašto to ne bi bili Hrvati? Šanse na Dori: žiri će je pogurati, publika neće nikadaaa Šanse na Eurosongu: možda bi i ušlo u finale na retro valu

Izvor: Društvene mreže / Autor: Dora / HRT

laurakojapjeva – NPC Laura Sučec na Dori je zato što se javna televizija iz petnih žila trudi barem na koji sat dnevno prebaciti djecu s onih baš malih ekrana na velike ekrane koje starci i dalje zovu malim ekranima. Nadamo se da je Lauri stvarno trebao, kako kaže, jedan tejk da snimi ovaj plitki retro tuctuc, donekle na tragu eurodancea kakav je Austrija poslala prošle godine, kojemu je mjesto na Dori i kako bi gledatelji Srama imali za što glasati. Starci, ne brinite – pjesma je gotova prije nego što vam dijete objasni što je non-playable character. Šanse na Dori: SRAM Šanse na Eurosongu: krindž

Izvor: Društvene mreže / Autor: Dora / HRT

Lelee – The Soul of My Soul Duh zvani Harmonija disonance nastavlja progoniti Doru i dvije godine nakon što je taj domaći pokušaj 'glazbenog Mosta', umalo pobijedio. Ovoga puta iza zbornog etno napjeva i još jednog AI spota stoji skladatelj keltske i vikinške glazbe iz Varaždina Filip Lacković, koji je red za sudjelovanje na Dori dočekao taman kad je ovaj žanr iscrpio i zadnju kap strpljenja eurovizijske publike. Možda nas djevojke iz zbora Lelek scenski iznenade, ali nije baš svaki producent iz spavaće sobe Baby Lasagna. Šanse na Dori: sredina prema vrhu Šanse na Eurosongu: ni Irska ni Norveška ne bi prošli s ovim u finale

Izvor: Društvene mreže / Autor: Dora / HRT

Luka Nižetić – Južina Luka Nižetić već od ranije ima pjesmu 'Jugo', pa se čini da ga ovaj meteorološki problem baš tišti. Ima i pjesmu 'Proljeće', kojom je prije točno 20 godina bio moralni pobjednik Dore i inaugurirao mediteranski LGBTQ friendly pop na ovo natjecanje. Kad zbrojite to dvoje, dobijete 'Južinu', apsurdni, na trenutke duhoviti, na trenutke bizarni omaž dalmatinskoj vjetrovitoj fjaci, goroj i od slane srdele, rumena vina i slabe trave, problemima koji očito tište Nižetića u doba kad nije južina. Šanse na Dori: prva polovica tablice, osim ako na dan natjecanja bude južina Šanse na Eurosongu: ako ne bude južina, možda i ne bude zadnji

Izvor: Društvene mreže / Autor: Dora / HRT

Magazin – AaAaA Reputacija Tončija Huljića na Dori, a bome i na Eurosongu, nameće nešto više standarde od površnog ripoffa skandinavskog gotičarskog rocka s groznim imenom pjesme i najgorim od svih ovogodišnjih AI spotova. No, sudeći po nadrealnih preko 200 tisuća pregleda na YouTubeu u dva dana, što je više od Baby Lasagne u istom periodu (s tim da on tad još nije bio u konkurenciji Dore), osvježenom Magazinu s novom pjevačicom i ovaj nusprodukt s dna Huljićeve kace mogao bi biti dovoljan za pobjedu u televotingu. I don't wanna lose my mind, vrišti Lorena, a što će reći žiri, bit će zanimljivo vidjeti. Šanse na Dori: top 3, na žalost Šanse na Eurosongu: AaAaAa

Izvor: Društvene mreže / Autor: Dora / HRT

Marin Jurić Čivro – Gorjelo je Ide Čivro lajkovačkom AI prugom kroz neki svjetlosni tunel u kojemu svijetle lusteri i šprica vatra u nekom kenjkavom pokušaju destilata Urbana koji je napisao njegov mentor iz Voicea, Ivan Dečak. Vrati se, Vinko Ćemeraše, sve ti je oprošteno. Šanse na Dori: borba za opstanak Šanse na Eurosongu: ozbiljno?

Izvor: Društvene mreže / Autor: Dora / HRT

Marko Bošnjak – Poison Cake Kod Dore je obično sve jasno na prvi dojam, ali 'Poison Cake' Marka Bošnjaka jedina je pjesma koju smo poželjeli pustiti drugi, pa onda i treći put. U eklektičnom otrovnom kolaču irsko-nizozemsko-engleskog produkcijskog trojca Emma Gale/Ben Pyne/Bas Wissink kriju se slojevi mračne elektronike, screama, teatra i modernog, abrazivnog popa koji jedini u konkurenciji Dore vrišti da je 2025. Uz kvalitetan scenski nastup ne bi trebalo biti dileme oko ovogodišnjeg pobjednika, ali ipak je to Dora. Šanse na Dori: što bi rekao Škoro, sad il' nikada Šanse na Eurosongu: ako ne uđe u finale, krađa

Izvor: Društvene mreže / Autor: Dora / HRT

Marko Škugor – Šta da boga molim ja Eto nama i dalmatinskog tenora Marka Škugora na vrhu brda ukazanja njegove drage, koju će moći bar još jednom vidjeti ako mu Bog usliši molbe i donese mu pobjedu na Mladifestu, pardon, Dori. Ako ćemo se držati famozne maksime 'diversity, inclusion, equity', treba na ovoj donekle liberalnoj Dori pružiti i konzervativnoj publici mogućnost da potroši svojih dvadesetak centi na kićenu dalmatinsku baladu. Bolje nego na Magazin. Šanse na Dori: prva polovica tablice, posebno u televotingu Šanse na Eurosongu: mižerja

Izvor: Društvene mreže / Autor: Dora / HRT

Marko Tolja – Through the Dark Ovogodišnji Kedžo zove se Marko Tolja, koji nam donosi potmulu crno-bijelu baladu s pretjeranim patosom i vokalnim zahtjevima prilagođenim mogućnostima isporuke, u čije se autorstvo tekstualno uplela kolegica iz žirija Voice Kidsa Mia Dimšić. Ako tražite pjesmu za kratak odmor na toaletu i provjeravanje što je tko tvitao o Dori, možda ovo nije loša prilika. Šanse na Dori: žiri će ga pogurati možda čak i u top 5 Šanse na Eurosongu: možda i prođe, ako ljudi ne odu na toalet

Izvor: Društvene mreže / Autor: Dora / HRT

Martha May – Running to the Light Već na početku spota, još jedna Dora recidivistica, mlada pjevačica iz Splita koja je prije dvije godine završila na 12. mjestu, ima potrebu naglasiti da joj je netko s imenom i prezimenom (a ne AI) režirao spot u kojemu poput sirene izranja iz mora, miluje kamene zidove i reklamira vedute rodnog grada. No, bojimo se da ni to ni irsko-malteški autorski tim njezin laboratorijski Eurosong pop neće katapultirati dalje od plasmana koji je ostvarila 2023. Šanse na Dori: zlatna sredina na putu prema dolje Šanse na Eurosongu: previše generički za finale

Izvor: Društvene mreže / Autor: Dora / HRT

Matt Shaft – Welcome to the Circus Drugi ovogodišnji Baby Lasagna zapravo se zove Marko Magdić, i stiže nam na Doru kao posljedica autorskog duplog pasa s goreopisanom NPC djevojkom Laurom Sučec, kojoj je pomogao na pjesmi, pa posljedično i ona njemu. Dvojac možda zna igrati tu cirkusantsku Eurosong igru za mlađu publiku, no Markov cosplay s kvazi europapa vajbom raspadne se još prije refrena kojeg zapravo i nema. Mlađa publika i (pretpostavljamo) maškaranski scenski nastup pogurat će ovaj zaborav od pjesme možda i do prve polovice. Šanse na Dori: Sram 2 Šanse na Eurosongu: pitajte svoje dijete/nećaka/rođaka/susjeda mlađeg od 16

Izvor: Društvene mreže / Autor: Dora / HRT

Natalli – Dom si srcu mom Dakle, ne ona Natalie Balmix koja je ispala jer je picanila pjesmu, već Natalli koja 'kad se probudi, Bogu se pomoli', u još jednom pastoralnom zijevu u kojemu maslačci otpadaju do tučka, a ona demonstrira glasovne vještine i sve to ne ide nikamo, osim u džep autorica Matije Vuice i Marije Mirković, one što je otišla iz Frajli pa sad greca po opskurnim rubovima balkanskog pop univerzuma. Šanse na Dori: borba za začelje s drugim pastoralcima Šanse na Eurosongu: neće ući u finale ni za par godina, kad ga Trump, Musk i Orban kanceliraju i presele u Taize

Izvor: Društvene mreže / Autor: Dora / HRT

Nipplepeople – Znak Neobjašnjivi strobovi u lyric videu zbog kojih želite mjutati sliku ipak nisu uspjeli pokvariti solidan dojam ovog royksoppovskog retro elektro komada, uz Marka Bošnjaka najozbiljnije pjesme iz Dorine ponude. Znajući da Nipplepeople nastupaju pod maskama, vrlo vjerojatno je cijeli koncept sasvim prikladan Eurosongu, ali i dalje smo dojma da su mogli doći na Doru s boljom pjesmom. Šanse na Dori: uz dobar scenski nastup, vjerojatno top 5 Šanse na Eurosongu: također uz dobar scenski nastup mogu u finale

Izvor: Društvene mreže / Autor: Dora / HRT

Ogenj – Daj, daj Kancelirani podravski jahači, koje su otjerali iz zagrebačke Močvare jer vole piskarati homofobne, desničarske i antivakserske budalaštine po mrežama, stižu na Doru na etno metal kočijama iz Podravine, bičevani diskretnom šibom Baby Lasagne u čijoj se prikolici već sad vide na putu prema Baselu. Da smo prošle godine poslali Ogenj u Švedsku izazvati kulturni rat, možda bi nas otjerali s Eurosonga, a ne Europapu. Ovako, neka čvrsto drže bisage, jer svjetonazorski boj ostaje samo na domaćem terenu. Šanse na Dori: sam vrh televotinga, žiri po ideološkom ključu Šanse na Eurosongu: vidi pod Moldavija skoro svake godine

Izvor: Društvene mreže / Autor: Dora / HRT

Petar Brkljačić – Kraj Kraj ove muke se bliži, i hvala ti na tome, Petre, jer tvoja verzija švedskog muškog kroja barem nije izašla iz pop Ikee, već iz onog susjednog dućana u kojemu kroje Rag'n'Bone Manove za siromašne, ali barem od domaćeg pamuka. Brkljačić, ukratko, zna svoje domete i okvire te u njima i ostaje, pa se makar u ime poštenja nadamo da neće ostati na samom dnu. Šanse na Dori: otprilike kao da Šibenik uzme domaću ligu Šanse na Eurosongu: this is not the voice

Izvor: Društvene mreže / Autor: Dora / HRT

Supersonic Trio – Animal Australija je prije par godina dobro odradila onaj prog metal s bendom Voyager, pa slično pokušava i domaći supersonični trojac sastavljen od iskusnih domaćih rock gažera. No već prvi taktovi i prizori groznog AI spota neugodno podsjećaju na vremena kad je Vanessa Warwick u MTV-jevoj metal emisiji Headbangers' Ball forsirala bend svog muža (The Almighty se zove, nismo zaboravili). Jedina nada im je da nas iznenade nekim ramštajnovskim scenskim nastupom pa da ni ne čujemo pjesmu. Šanse na Dori: tvrdo dno Šanse na Eurosongu: ne postoje

Izvor: Društvene mreže / Autor: Dora / HRT

Swingers – Ful kul (Fool Cool) Eto nama s rezervne klupe i Roberta Marekovića, čovjeka kojemu kapne koji cent svakog dana jer ima pjesmu 'Sretan ti rođendan', a onda na Božić to multiplicira 365 puta jer je sretan Božić svakome. Na ovoj Dori Mareković sa svojim svingerima inzistira da kuži Žene Instagrama, one koje kad ustanu prvo pogledaju u prednju kameru svog mobitela, pa se ostatak dana u skladu s tim dotjeruju i filtriraju. Nije mu taj prvoloptaški humor baš toliko glup, nazalnim pjevanjem na trenutke malo zeza i Rippera, ali svakako nije ful kul. Šanse na Dori: opet neka sredina Šanse na Eurosongu: taj retro tamo više ne stanuje

Izvor: Društvene mreže / Autor: Dora / HRT