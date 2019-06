Dijelio sam prijevoz do Graza i naučio svašta o nacionalističkim prevarantima: 'Nismo mi imigranti. Mi smo Hrvati'

Veliki suverenisti i nacionalisti koji za sitno prodaju sve za što navodno žive, golem problem integracije imigranata, zbog kojeg oni koji su prije glasali za lijevi i desni centar počinju glasati za radikalne opcije... Mnogo je zajedničkih neuralgičnih točaka koje dijelimo s Austrijancima

U pravu je. Ta dva vrlo bliska i tek 183 kilometra udaljena grada javnim su prijevozom 2019. vrlo slabo povezana. Vlakom je danas do Graza gotovo nemoguće doći, osim ako ne želite putovati pet sati i pritom četiri puta presjedati, i to u Dobovi, Zidanom Mostu, Mariboru i Spielfeldu… Istina je da postoje brojne autobusne veze, ali one većinom voze ujutro ili kasno navečer, što ne odgovara onima koji ondje poslom moraju biti tijekom dana.

'Čekate li i vi Luciju da vas preveze do Graza?' sramežljivo me upitala žena dok smo na uglu Savske i Vukovarske čekali Seat Ibizu zadarskih registracija.

'Strache ti je tu zapravo sporedna uloga, glavni je strateg radikalne desnice ministar unutarnjih poslova Herbert Kickl . Njega se Kurz htio riješiti i onda je to značilo pad vlade. Njemu to odgovara.'

Fokus interesa tog Kickla upravo su imigranti koje bi on 'koncentrirao na jedno mjesto' tvrdeći da su opasnost za austrijske nacionalne interese te da se bave različitim oblicima kriminala, od prostitucije i droge do preprodaje oružja - prostitutke, kokain i pumperica. 'Ali znaš, pred tobom mogu otvoreno, ovdje je integracija imigranata zbilja problem', nastavlja on, i sam imigrantskog porijekla. 'I to ne zbog njih, već zbog toga što je država zakazala. Najlakše je reći - svi su dobrodošli, a onda nemaš nikakve sustave potpore.'

Posljedica toga, tvrdi on, jest ta da su ti ljudi u nekim sredinama izgubljeni, da strah raste, da oni koji su prije glasali za lijevi i desni centar počinju glasati za radikalni FPO – ljude koji bi 'koncentrirali', (pro)dali državne kompanije, iskorištavali strah jednih i jad drugih.