Političko-špijunski triler na vrhuncu: Tko je tko u aferi stoljeća koja potresa Austriju

Duboka politička kriza zahvatila je Austriju nakon što je prošlog petka objavljen video u kojem se vidi Heinz-Christian Strache, vicekancelar i čelnik krajnje desne Slobodarske stranke (FPÖ), manjeg partnera u austrijskoj vladajućoj koaliciji, kako navodnoj ruskoj poduzetnici 2017. godine u vili na Ibizi nudi pogodovanje pri dodjeli javnih natječaja ako ona financijski pomogne FPÖ-u da dođe na vlast. Nakon što je skandal eskalirao Strache je podnio ostavku na dužnosti u vladi i stranci dok je kancelar Sebastian Kurz, čelnik Narodne stranke desnog centra, odlučio raspisati izbore

Također raspravljaju o tome kako prikriti ilegalne donacije koje bi ona željela dati stranci i o Stracheovim planovima za restrukturiranje državne televizije (ORF) prema principima mađarskog premijera Viktora Orbana. Süddeutsche Zeitung (SZ) i Spiegel odbijaju otkriti izvor koji im je dostavio snimku.

U nastavku teksta donosimo pregled toga tko je tko u ovom političko-špijunskom trileru.

Heinz-Christian Strache

Strache je osudio 'prljavu kampanju' protiv sebe, tvrdeći da je to dio 'ciljanog političkog atentata koji su inscenirale tajne službe'. Videozapis je snimljen mjesecima prije parlamentarnih izbora u listopadu 2017., koji su doveli FPÖ na vlast. No objavljen je samo tjedan dana prije izbora za Europski parlament, na kojima desnica očekuje dobre rezultate. U Slobodarskoj stranci smatraju da ovakav napad na njih najviše koristi proeuropskim političarima, njemačkoj kancelarki Angeli Merkel, francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu i predsjedniku Europske komisije Jean-Claudeu Junckeru. Strache odbacuje svaku sugestiju da je počinio bilo kakve nezakonitosti i okrivio je alkohol za svoje ponašanje te noći. 'To je bio tipičan mačo razgovor izazvan alkoholom, i da, vjerojatno sam pokušavao impresionirati atraktivnu ženu', rekao je Strache, priznajući da je 'to bilo glupo, neodgovorno i pogrešno'. No Strache se zapitao kakvu je ulogu u svemu imao izraelski spin doktor Tal Silberstein te njemački komičar Jan Böhmermann. Upozorio je na sličnosti s aferom Silberstein iz predizborne kampanje 2017., kada je politički savjetnik Tal Silberstein, koji je radio za socijaldemokrate, preko lažnih stranica na Facebooku pokušavao diskreditirati kandidata pučana Kurza. Silberstein je odgovorio da nema veze s tim slučajem.