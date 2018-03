Šef Facebooka priznao pogrešku u slučajevima povezanim s Trumpom i Brexitom

Nakon gotovo tjedan dana šutnje o slučaju Cambridge Analytice, tvrtke koja je povezana s predsjedničkom kampanjom Donalda Trumpa, a koja je imala pristup podacima 50 milijuna korisnika Facebooka bez njihova znanja, oglasio se osnivač Facebooka Mark Zuckerberg

Na svom Facebook profilu u poduljem statusu u kojem je iznio kronologiju događaja napisao kako poduzimaju ozbiljne korake kako bi zaštitili podatke korisnika te da je on najodgovorniji za sve što se događa na toj društvenoj mreži.

'Imamo odgovornost štiti vaše podatke i ako to ne možemo, nismo vam dostojni služiti. Radio sam kako bih shvatio što se točno dogodilo i kako se to ne bi ponovilo. Dobra vijest je da smo najvažnije korake za sprečavanje ovakvih situacija poduzeli prije više godina. No, i mi griješimo, ima još posla i moramo ga se primiti', napisao je Zuckerberg i potom iznio kronologiju događaja.