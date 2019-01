Brložište nepovjerljivih varalica

Nismo li sa svih strana okruženi samim lažima i lažiranjima? Lažne usne i grudi, lažni branitelji i ratni invalidi, lažirani natječaji za načelničke limuzine, lažna sniženja u trgovinama, lažni naslovi u medijima, lažne javne nabave, lažne tvrdnje u školskim udžbenicima, lažni putni troškovi, lažljive političke koalicije, lažne vijesti, lažne sinkope, lažne žičare, lažne reforme, lažni sms-ovi, lažni iskazi… Ne'š ti jedne diplome, pih!

Fakultetska diploma u nas je oduvijek samo dopola bila statusni simbol učenosti i marljivosti, a otpola tek jedan od onih papira koje je korisno imati, bilo kako stečen bio. A onda su se, po kolapsu socijalizma, na to još nadovezali i zakoni ponude i potražnje. I eto nas tu gdje jesmo, u državi gdje se i u Ministarstvu znanosti i obrazovanja možeš zaposliti s lažnom diplomom .

I akademikom je postao, netom po porođenju male Domovine, a za jednog od najbližih političkih suradnika uzeo je profesora koji je s vozačem, asistenticom i službenim autom (još onomad, u tvrdom socijalizmu!) iz Zadra potegao do Zagreba, da ga vozi na obranu doktorata. A i udbaš je bio, taj Očev profesor, to danas nevoljko priznaju i najmrkliji desničari.

Budimo realni – je li se išta bolje uopće moglo i očekivati od Domovine kojoj je tvorac, pače The Otac, imao diplomu doktora povijesnih znanosti, iako je prije toga završio tek srednju trgovačku školu te, nakon poduže pauze u obrazovanju, četiri semestra Više vojne škole JNA u Beogradu?

Pa evo, iz Ministarstva uprave potvrdili su za 24 sata da je njihova upravna inspekcija samo kroz protekle dvije kalendarske godine na svim razinama za koje je nadležna (od ministarstava naniže, preko županija sve do općina) otkrila ravno 50 falsificiranih diploma i svjedodžbi!

Treću godinu provjeravanja započeli su gromko, jer 51. lažnjak otkrili su u samim njedrima znanstveno-obrazovnog sustava. I to je jedini detalj koji taj slučaj čini (hajde, barem malo) netipičnim. Jer - ušetati s tuljcem u kojemu je znanstveno-obrazovna krivotvorina u Ministarstvo znanosti i obrazovanja s namjerom da se zaposliš, za to ipak treba imati natprosječnu drskost. Jednako tako – zaposliti osobu s lažnom diplomom studija povijesti baš u ministarstvu znanosti i obrazovanja, za to treba raspolagati natprosječnom razinom nehaja. Ili također drskosti, ali ne bi se štel mešati.

Razotkrivanje 'povjesničarke' u ministarstvu gotovo se u dan poklopilo s Indexovim otkrićem da u jednom udžbeniku povijesti (kud će suza neg' na oko?) za 5. razred piše kako je Richard Neave, umjetnik-forenzičar nedavno rekonstruirao vjerojatni stvarni izgled Isusova lica, a učinio je to zahvaljujući analizi 'Isusova kostura'. Ma đe ga nađe, matere ti?!

U istom udžbeniku piše i to da u Starom Egiptu broj robova nikad (a samo kraljevstvo trajalo je cirka tri tisuće godina!) nije rastao na više od četiri posto ukupnog pučanstva, te da je zaštita ljudskih prava bila na visokoj razini za sve slojeve stanovništva!