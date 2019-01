Biskup lovac imat će posla s policijom, no što je s crkvenim zakonima - je li lov svećenicima uopće dopušten?

Prema važećim hrvatskim zakonima, protiv mons. Vjekoslava Huzjaka, bjelovarsko-križevačkog biskupa, bit će podignuta kaznena prijava jer je slučajno propucao kolegu lovca. Dok se njime bave svjetovni zakoni, pitanje je što o lovu kažu crkveni zakoni. Je li jedan klerik, u ovom slučaju visokopozicioniran, smio ići u lov? Naš sugovornik, fra Ante Vučković, bivši dekan splitskog KBF-a, poručuje: Nikako

No blag odnos prema životinjama nipošto ne znači to da se životinja izjednačava s ljudima. Čovjek ima dušu i stvoren je na Božju sliku, životinja ne. Tu je da služi čovjeku. No ne za zabavu.

'Raduje me to što je odnos prema životinjama na Zapadu sve osjetljiviji. Od kućnih ljubimaca, preko otpora prema masovnom uzgoju životinja za proizvodnju hrane, do pooštrene svijesti o nepotrebnom zadavanju boli, suvišnim eksperimentiranjima ili ubijanjima životinja bez opravdanoga razloga. Uz to postajemo sve svjesniji toga koliko se terapeutskih mogućnosti krije u odnosu čovjeka i životinja. Naš svijet nije samo ljudski svijet. On obuhvaća i životinje', kaže Vučković.

Konkretno se osvrnuo na činjenicu da biskup ide u lov.

'Bilo bi dobro i poželjno da ova nesreća posluži boljoj i sretnijoj svijesti o tome da svaki vjerski službenik, a posebno netko tko je kao biskup istaknut i vidljiv, propovijeda i svjedoči ne svojim riječima, nego načinom života. Ne bi bilo dobro, a moglo bi se dogoditi, da ovaj nesretni slučaj bude najvažnija biskupova propovijed', znakovito je zaključio.