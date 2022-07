Ne žudite za savršenstvom, mogli biste 'izgorjeti'

Svega vam je dosta? Iscrpljeni ste od života? Zvoni vam sat, jutro je, novi dan je pred vama, niste ni ustali a već se osjećate iscrpljeno, bezvoljno i teško, kao da ste cijelu noć kopali? Čini vam se da vam ruke i noge teže sto tona i tek uz krajnje napore volje uspijevate izaći iz kreveta i suočiti se sa životom?

Ako primjećujete da vas već duže vrijeme sve umara – svakodnevica, posao, partner, djeca, obaveze – to je svakako razlog za uzbunu; moglo bi vam se dogoditi da ostanete trajno zarobljeni u tom stanju nezadovoljstva, malodušja i iscrpljenosti, a to će se prije ili kasnije odraziti na vaše zdravlje.

To što osjećate posljedica je emocionalnog izgaranja, tzv. burnouta. Ali već i sama činjenica da čitate ovo znači da želite nešto promijeniti, a to je prvi korak na putu oporavka.

Osjećaj da vam je dosta svega na kraju će postati težak teret koji će se odraziti na sva područja vašeg života. Ako ste već došli do te faze, možda se nećete moći otrgnuti bez stručne pomoći psihologa. Međutim, ako ste tek počeli osjećati simptome iscrpljenosti i nezadovoljstva, još uvijek imate vremena pokrenuti se i spriječiti osjećaje koji vas paraliziraju da se razbuktaju.

Da biste doista uspjeli, morate se okrenuti prema sebi. Nemojte se izvlačiti na vanjske čimbenike, tražiti razloge i opravdanja u okolini – to će vas samo povući dublje u negativnu spiralu letargije. Fokusirajte se na ono što ovisi isključivo o vama, jer to su mjesta gdje može doći do promjene – vi niste odgovorni za ponašanja i stavove drugih ljudi, ali jeste za svoja.

Počnite postavljajući si male ciljeve i pritom nemojte smetnuti s uma da je put do njihova ostvarenja najvažniji dio života – ne uživate li u tom putovanju, neće biti dobro: motivacija je ključno pogonsko gorivo. Ako niste motivirani, nećete nikamo stići jer i nemate kamo stići. Naravno, kad ste se već počeli osjećati umorno od svega, najteže je pronaći upravo motivaciju.

Ali i tome se može doskočiti. Prošlo iskustvo je često dobar saveznik u tome – pokušajte se prisjetiti što vas je motiviralo ranije, kako ste prije o nekim stvarima razmišljali, koje ste snove sanjali. Imajte na umu da motivacija ne dolazi preko noći – nemojte se prebrzo obeshrabriti. Isprobavajte različite pristupe. Koja vas aktivnost puni energijom? Na kojim se mjestima dobro osjećate? Što bi vas moglo oraspoložiti? Otvorite li se za nove mogućnosti, one će vam same doći.

Evo i nekih praktičkih trikova:

Definirajte bitne dnevne obaveze.

Ostavite si dovoljno vremena za sebe.

Planirajte druženja s prijateljima koji vam pašu.

Pazite na prehranu i vježbajte.

Posvetite se nekoj intelektualnoj aktivnosti.

Ne ljutite se na sebe kad u nečemu ne uspijete – ne morate uvijek biti najbolji.

Ne odustajte.