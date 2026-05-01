Uhićen mladić koji je napao maloljetnika u Gajnicama, policija otkrila detalje

Pokušaju ubojstva u zagrebačkim Gajnicama prethodilo je razbojništvo počinjeno ranije toga dana na Bolničkoj cesti. Dvojica 18-godišnjaka oko 19.20 sati opljačkala su 19-godišnjaka i uzela mu novčanik.

Tri sata nakon toga, 24-godišnjak koji je bio u istoj ekipi kao dvojica pljačkaša nožem je ubo maloljetnika u prsa, čime je svjesno ugrozio njegov život. Liječnička pomoć ozlijeđenom maloljetniku pružena je u Klinici za dječje bolesti, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.

Kako su izvijestili iz policije, kriminalističkim istraživanjem policijski službenici otkrili su počinitelje ovih kaznenih djela, nakon čega su locirani, uhićeni i privedeni u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni 24-godišnjak je predan pritvorskom, a kaznena prijava podnesena Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Dvojica osumnjičenih 18-godišnjaka također su, u zakonskom roku, predana pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava podnesena Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu.

Podsjetimo, policija je ranije napad klasificirala kao pokušaj ubojstva.