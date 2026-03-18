Pranje novca, marihuana i kokain: Devetorka ide u istražni zatvor

Kako je izvijestio Uskok, istraga je pokrenuta na temelju kaznene prijave vukovarsko-srijemske policije protiv devetero osumnjičenika, starosti od 23 do 45 godin e zbog sumnje kaznena djela zločinačkog udruženja, neovlaštene proizvodnje i prometa drogama u sastavu zločinačkog udruženja te pranja novca.

Uskok je pokrenuo istragu protiv devetero hrvatskih državljana među kojima je i odvjetnica Marija Cindrić Bojmić , a koja je, prema sumnjama tužiteljstva, dogovarala nabavu droge i zastupala suokrivljenike u slučaju njihovog uhićenja.

Sudac istrage prihvatio je prijedlog Uskoka te svim osumnjičenicima odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, napominju na osječkom Županijskom sudu.

Uz odvjetnicu Mariju Cindrić Bojmić, koja je u postupku protiv bivšeg vukovarsko-srijemskog župana Damira Dekanića zbog lažiranja okolnosti njegove prometne nesreće branila drugookrivljenu Nikolinu Meseljević, istragom je, kako se neslužbeno doznaje, obuhvaćen i Dorijan Soldo, sin predsjednice vukovarskog Općinskog suda Branke Soldo.

Tužiteljstvo i policija sumnjaju da su 32-godišnjak i 28-godišnjak organizirali zločinačko udruženje na način da su u zajedničko djelovanje povezali ostalih sedmero osumnjičenika radi pribavljanja znatne nepripadne materijalne dobiti kroz kontinuiranu nabavu, skladištenje i daljnju preprodaju većih količina marihuane, kokaina, amfetamina i hašiša na područjima Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije.

Prema navodima tužiteljstva, skupina je drogu nabavljala od nepoznatih krijumčara s područja Hrvatske, Slovenije i drugih zemalja Europske unije, nakon čega su je dopremali u Slavoniju.

Uskok i policija su, ne navodeći identitete okrivljenika, istaknuli da je Marija Cindrić Bojmić, u dogovoru s 32-godišnjakom i 28-godišnjakom, uspostavljala kontakte s nepoznatim krijumčarima marihuane iz Zagreba te dogovarala nabavu najmanje 10 kilograma te droge radi daljnje preprodaje.

Nakon što bi članovi zločinačkog udruženja ili osobe koje su od udruženja kupovale drogu, odvjetnica Cindrić Bojmić bi, prema uputama 32-godišnjaka, preuzimala njihova zastupanja te im prenosila njegove upute o načinu iskazivanja, a zatim o sadržajima tih iskaza obavještavala voditelje osumnjičene skupine.

Okrivljenici su na taj način od nepoznatih osoba nabavili i potom preprodali najmanje 54 kilograma marihuane i najmanje 2,5 kilograma kokaina, čime su se okoristili za najmanje 700.000 eura, koje su potom međusobno podijeli sukladno svojim ulogama.

Također se sumnja da su četvorica okrivljenika, od 2023. do 11. ožujka ove godine u Vukovaru i Osijeku, uložili najmanje 156.100 eura u gospodarske djelatnosti i kupnju nekretnina i pokretnina kako bi prikrili porijeklo novca.

Policijska uprava vukovarsko-srijemska navodi da je pretragama na više lokacija pronađeno i oduzeto 20 kilograma marihuane te 581 gram amfetamina, novac i drugi predmeti koji se dovode u vezu s počinjenjem kaznenih djela.