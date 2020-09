U Tehnomontu porinuli najkompleksniji brod; radit će u ribogojilištima u Norveškoj

U pulskom brodogradilištu Tehnomontu u subotu je porinut radni brod namijenjen ribogojilištima u Norveškoj, tamošnjeg naručitelja, kompaniju Moen Marin koja već niz godina uspješno poslovno surađuje s tim pulskim brodogradilištem na Fiželi

Sedmi je to brod u seriji za istog naručitelja, ujedno i najkompleksniji do sada zbog dodatnih zahtjeva brodovlasnika koji se moraju ispuniti na svakoj gradnji. Brod je dug 24, a širok 11,2 metra te je prilikom porinuća kliznuo s navoza u more bočno.

Nakon što je kuma broda Fatima Zahirović, jedina zavarivačica u tvrtki, razbila bocu o opatu, radnici su presjekli sajle nakon čega se brod brzo spustio u more.