U prvih šest mjeseci ove godine 60 posto tvrtki podiglo plaće radnicima

Istraživanje trendova o plaćama i dodatnim naknadama na hrvatskom tržištu, koje je provela tvrtka Manpower, pokazalo je da je većina poslodavaca, 60,5 posto ispitanih, unatoč krizi povećala plaće i naknade u prvom polugodištu, no i da dodatno ne motiviraju zaposlenike transformativnim edukacijama i obukama

U prvoj polovini ove godine 60,5 posto svih tvrtki obuhvaćenih istraživanjem povećalo je plaće svojim zaposlenicima, dok je 32,6 posto njih povećalo naknade i/ili financijske poticaje, rezultati su istraživanja objavljeni u srijedu.

Nadalje, u drugoj polovini ove godine 27,9 posto svih ispitanika planira povećati plaće do 5 posto, 24,8 posto njih od 6 do 10 posto, dok 10,9 posto planira povećati plaće za 11 do 15 posto, a 6,2 posto za 16 do 21 posto.