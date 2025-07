Boris Drilo o privatnim 5G mrežama i revoluciji koju će donijeti aerodromima: München je zanimljiv primjer

Što privatna 5G mreža donosi zračnim lukama? Koje su specifične prednosti za njihove operacije?

Danas su zračne luke iznimno kompleksni sustavi s brojnim izazovima. Prvi cilj svake zračne luke je pružiti dobro korisničko iskustvo. To znači da putnici trebaju što brže i jednostavnije prolaziti kroz procese provjere sigurnosti, prijave i boardinga. Drugi ključan aspekt je sigurnost – ne samo osnovna, poput zaštite od incidenata, već i sigurnost prtljage, okruženja i samih zrakoplova. Treća komponenta su dodatne pogodnosti za putnike, kao što su digitalne mape, informacije o lokacijama gateova, trgovina i kafića, što čini boravak ugodnijim. Sa strane zračne luke, uz sigurnost, iznimno je važna efikasnost – obrada što većeg broja putnika u što kraćem roku. Tu su i dodatni izvori prihoda, poput oglašavanja i novih usluga. Sve to zahtijeva visoku razinu automatizacije i informatizacije, a temelj za to je pouzdana, brza i sigurna mreža. Privatna 5G mreža omogućuje upravo to: visoku razinu sigurnosti, brzinu i pouzdanost, što je nužno za moderne operacije zračnih luka.

Zašto zračnim lukama treba posebna 5G mreža, a ne javna ili Wi-Fi?

Privatna 5G mreža omogućuje da sav dostupni frekvencijski spektar bude isključivo na raspolaganju zračnoj luci i njezinim operacijama. Na primjer, u kampus mreži može se koristiti svih 600 MHz samo za internu upotrebu dok se u javnoj 5G mreži taj kapacitet dijeli s tisućama drugih korisnika. Privatna mreža osigurava veći kapacitet, pouzdanost i sigurnost, što je ključno za operacije poput videoidentifikacije putnika ili autonomnih vozila za prtljagu. Kod Wi-Fi mreža, osim što su podložnije smetnjama i sigurnosnim rizicima, kapacitet i brzina su znatno više ograničeni.