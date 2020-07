U pozadini kaosa s koronavirusom Velikoj Britaniji prijeti kaos s Brexitom

S gotovo 300 tisuća zaraženih i 45 tisuća preminulih Velika Britanija jedna je od pandemijom najpogođenijih država, najnoviji podaci o ekonomiji u svibnju daleko su od optimističnih prognoza, a Britanci se usprkos kaosu koji je donio koronavirus do kraja godine moraju pripremiti i za konačno raskidanje veza s Europskom unijom

Krajem siječnja ove godine Ujedinjena Kraljevina je formalno prestala biti članicom Europske unije. Tri i pol godine nakon referenduma na kojem je usku pobjedu odnijela opcija koja je zagovarala odlazak i 47 godina nakon ulaska u članstvo EU Britanci se sada nalaze u svojevrsnom limbu između članstva i statusa tzv. treće zemlje. London i Bruxelles dogovorili su prijelazno razdoblje koje traje do kraja 2020. i tijekom kojeg je Britanija i dalje dijelom jedinstvenog tržišta i carinske unije s ostatkom EU.

Do prije nekoliko tjedana Britanci su imali i otvorenu mogućnost zatražiti produljenje prijelaznog razdoblja, no od toga su odustali i kako sad stvari stoje s početkom 2021. dolazi i do pravog raskida, kraja brakorazvodne parnice. A sudeći po posljednjim izjavama dužnosnika zaduženih za pregovore između Britanije i EU i britanski i europski poduzetnici koji međusobno trguju imaju razloga strepiti od tog trenutka.