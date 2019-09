U Ministarstvu poljoprivrede znaju da su voćari pred slomom i da bismo mogli ostati bez domaćih jabuka, s ovih 5 mjera žele to spriječiti

Domaći proizvođači jabuka u velikim su problemima. Jedan od njih posvjedočio nam je kako je ovogodišnji urod jedva prodao i to prekupcu koji mu je u nekoliko navrata rušio cijenu. Uvoz jeftine robe narušava domaću proizvodnju, a poseban su problem šverceri koji djeluju u kartelima i ruše otkupnu cijenu, što male uzgajivače, koji si ne mogu priuštiti skupe hladnjače, tjera u očaj. S time na umu, pitali smo Ministarstvo poljoprivrede kontrolira li itko na terenu ponašanje prekupaca, kako misle pomoći uzgajivačima i što su protekle tri godine, u mandatu vlade Andreja Plenkovića, napravili kako bi pomogli domaću proizvodnju

'Na plantaži radimo sin, supruga i ja te se cijelu godinu mučimo da bi ovaj tjedan u moje dvorište došao švercer koji kaže da će mi dati kunu za kilogram jabuke i da mi više neće dati jer, kako on kaže, može sutra dobiti pun šleper iz Poljske za 90 lipa. On je jedan od pristojnijih, jer ima i onih koji otvoreno kažu da moje jabuke ne valjaju ništa, pa me vrijeđaju još nižim ponudama', pojadao nam se uzgajivač u ranije objavljenom tekstu.

Za ilustraciju moramo navesti da se vrsta jabuka koju uzgaja naš sugovornik i koju jedva proda za kunu po kilogramu u domaćim trgovinama prodaje za od pet do šest kuna.