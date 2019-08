Prekupci i šverceri doveli voćare do ruba, trgovci ne žele vrhunske domaće jabuke, iako su uvozne i tri puta skuplje

Proizvodnja jabuka u Hrvatskoj lani je povećana za 65 posto, no unatoč većoj proizvodnji izvoz je pao za 20 posto, dok je vrijednost izvezene robe manja za trećinu: Smanjila se s 9,2 na samo 6,6 milijuna eura. Istovremeno je vrijednost uvoza porasla s 9,5 na 10,4 milijuna eura. Što je najzanimljivije, kilogram uvozne jabuke plaćali smo oko 4,5 kuna, a kilu hrvatskih jabuka prodavali smo po 1,7 kuna ili, kažu nam uzgajivači, daleko manje

'Hrvatska izvozi vrlo malo jabuka konzumne, ekstra ili prve klase, većina našeg izvoza zapravo su industrijske jabuke od kojih se onda rade koncentrati za druge proizvode. Naprimjer, koncentrat jabuke podloga je za skoro sve vrste sokova. Kada to uzmemo u obzir, naše izvozne cijene i nisu toliko loše. Takve jabuke lani sam recimo prodavao po trideset lipa', objasnio nam je Ivković.

Sugovornik dodaje da su zapadnu Europu lani pogodili mrazovi, zbog čega su prodane zalihe koncentrata, pa proizvođači sada gledaju kako popuniti skladišta. No cijena izvozne jabuke nije ni blizu gorućeg problema što muči domaće proizvođače koji se bave uzgojem konzumnih jabuka visoke klase.

'Uskoro počinje berba. Svakog me dana zovu proizvođači jer oni svoje jabuke neće imati kome prodati. Zvao me uzgajivač koji ima 50 tona jabuka ekstra klase i nema ih kome prodati, a vjerojatno će one i ostati na stablima jer nema kupaca, a trgovački lanci uglavnom ne kupuju od domaćih proizvođača. To je slika domaće industrije jabuka i općenito voćarstva', kaže Ivković te zaključuje: