U Hrvatskoj stočari povećali broj svinja: U međuvremenu pao broj goveda, ovca...

Prema privremenim podacima brojnog stanja stoke i peradi u 2025., u usporedbi s konačnim podacima za 2024., broj svinja je porastao za 0,5 posto, na 877 tisuća.

Pritom je broj svinja za rasplod pao za 13 posto na 80 tisuća, dok je broj svinja za tov težih od 50 kilograma (uključujući izlučne za rasplod) porastao za 1,5 posto, na 395 tisuća.

Podaci o govedarskoj proizvodnji pokazuju da je broj goveda prošle godine pao za 0,9 posto, na 418 tisuća grla.