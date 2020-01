Trump potpisao novi trgovinski sporazum s Kanadom i Meksikom

Američki predsjednik Donald Trump potpisao je revidirani trgovinski sporazum između Sjedinjenih Država, Meksika i Kanade na ceremoniji u Bijeloj kući, prozvavši ga "ogromnim napretkom" za poljoprivredu, proizvođače i automobilsku industriju.

"The USMCA je najveći, najpravedniji, najuravnoteženiji i moderni trgovinski sporazum ikad postignut - nikad nije postojalo ništa slično", rekao je Trump, pozdravivši dovršetak "noćne more oko NAFTA-e", dosadašnjeg sporazuma između triju država Sjeverne Amerike koji je na snazi bio 26 godina. Sporazum još treba ratificirati i kanadski parlament, dok je Meksiko to već učinio, piše Reuters.

Ista agencija piše kako novi dogovor donosi umjerene promjene i kako će 1,2 bilijuna vrijedan trgovinski promet u Sjevernoj Americi ostati većinom netaknut.