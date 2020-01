Poduzetnik Trump i dalje odlično zarađuje zahvaljujući predsjedniku Trumpu

Američki mediji procjenjuju da je Trumpu u tri godine mandata uspjelo nešto što nije napravio nijedan predsjednik prije njega: Stopiti vlastite poslovne interese s najvišom razinom američke vlasti

Kako bi ga natjerao na to, Trump je privremeno zaustavio isporuku ranije dogovorene američke vojne pomoći Ukrajini i time prekršio odredbe koje diktiraju to da američki predsjednik ne smije koristiti svoje ovlasti kako bi si priskrbio korist, a i druge zakone. U cijelom skandalu demokratski zastupnici su se odlučili fokusirati isključivo na taj slučaj i optužbama protiv predsjednika Trumpa nisu pridodali i druga moguća kršenja ovlasti te potencijalne sukobe interesa. A u protekle tri godine toga se poprilično skupilo.

U izobilju skandala i kontroverzi Trumpova mandata ponešto je u sjenu pala tema koja je prije tri godine punila naslove medija, a to je veza između njegova poslovnog carstva i političke funkcije. Tvrdeći da takvo nešto nije uvjetovano zakonima, Trump je na samom početku mandata odbio upravljanje svojom priličnom imovinom prebaciti u neovisne ruke, kao što je to bio običaj američkih predsjednika posljednjih nekoliko desetljeća. Umjesto toga, menadžment je prebacio na sinove Erica i Donalda Juniora , pokušavajući uvjeriti javnost da je to dovoljno kako bi se izbjegao sukob interesa, odnosno kako bi izostao utjecaj njegove političke pozicije na njegovu financijsku situaciju.

Kako američkog predsjednika 24 sata dnevno prati ekstenzivno osiguranje, čiji se troškovi namiruju iz državnog proračuna, svaki posjet nekom Trumpovom luksuznom odmaralištu, igralištu za golf, hotelu ili sličnoj nekretnini znači dodatne prihode za one tvrtke koje upravljaju tim nekretninama. Pozivajući se na informacije koje je objavila Bijela kuća, američki mediji pišu da je u protekle tri godine Trump više od 350 puta boravio u nekoj od svojih nekretnina, odnosno proveo je trećinu svojeg mandata u njima. Američki predsjednik redovito odlazi na svoje igralište za golf u blizini Washingtona, a omiljene destinacije su mu i luksuzno ljetovalište Mar-a-Lago u gradu Palm Beachu u saveznoj državi Floridi, kao i slična nekretnina u državi New Jersey.

Naravno, to se ne odnosi samo na Trumpa, već i na njegovu obitelj, koju također štite američke tajne službe, a koja redovito putuje i isto tako odsjeda u nekretninama što su pod upravljanjem obitelji bilo u SAD-u, bilo u inozemstvu. Čak i lani, kad je američki potpredsjednik Mike Pence bio u službenom posjetu Irskoj, on je također odsjeo u Trumpovu tamošnjem odmaralištu. Do skupne informacije o tome koliko je sve to dosad stajalo američke građane nije moguće doći, ali iznosi sigurno nisu zanemarivi.

U toj priči posebnu ulogu ima hotel u Washingtonu, kojim upravlja Trumpova kompanija. Samu zgradu hotela on unajmljuje od države i to usprkos stavkama ugovora koje bi to trebale sprečavati. Hotel u Washingtonu postao je mjesto u kojem se pojavljuju svi oni koji se nadaju doći u milost predsjednika, ali ta praksa nije ograničena samo na američki glavni grad.