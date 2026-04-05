Talijanske kuće za euro kriju neugodnu činjenicu: 'Ponekad se to čini kao najskuplja odluka'

Već čitavo desetljeće Talijani nude kuće za euro . Riječ je o projektu koji je privukao veliki broj stranaca, naročito onih željnih odmaka od užurbanog tempa života.

Troškovi puno viši

No, neki tvrde da nije sve tako idilično. Iako nije kupio kuću za euro, Pawel Durakiewicz, koji živi na Siciliji osam godina, stalno dobiva pitanja od ljudi koji to žele učiniti. On upozorava da su troškovi zapravo puno viši.

"Kupujete kuću za jedan euro, ali istovremeno plaćate polog od 3000 do 5000 eura i obvezujete se na potpunu obnovu u roku od dvije do tri godine. Ako ne završite na vrijeme, gubite polog", rekao je za Real Estate.

Mahom se radi, dodao je, o ruševnim objektima u središtima malih gradova, koja su pod spomeničkom zaštitom. Prije početka obnove potrebno je skupiti mnoštvo dozvola, a birokracija može toliko otežati proces, da ljudi gube polog i prije nego uopće počnu. Ponekad se čini da je jeftinije izgraditi novu kuću, nego obnoviti staru.

"Ponekad se ‘pogodba od jednog eura‘ pokaže kao najskuplja odluka od svih", ustvrdio je Durakiewicz.