Kuće za jedan euro u Italiji: Evo gdje se nude i kako ih možete kupiti

Uz troškove renovacije, kupci moraju računati na pravne troškove (oko 3000 eura) te polog koji osigurava ozbiljnost kupnje. Ovisno o lokaciji, on može iznositi od 1000 do 5000 eura, a vraća se nakon završetka obnove. No neki gradovi sada žele olakšati cijeli proces pa više ni ne traže polog.

Italija nudi i razne porezne olakšice za renovaciju ovih kuća. Do 2022. dijelio se 'superbonus' od 110 posto, a on pokriva dio građevinskih troškova. No postoje i druge porezne olakšice i beneficije za obnovu i energetsku učinkovitost, no one variraju od općine do općine.

Uvjeti kupnje i obveze vlasnika

Iako program nije ograničen samo na Talijane, kupci moraju dokazati financijsku sposobnost za pokrivanje troškova.

Novi vlasnici kuća za euro moraju se obvezati na renovaciju u određenom roku, a pravila variraju ovisno o gradu. U većini slučajeva potrebno je predati planirani projekt obnove u roku od 12 mjeseci od kupnje, započeti radove unutar dva mjeseca od izdavanja građevinske dozvole i završiti renovaciju u roku od tri godine.

Neke općine zahtijevaju da kupci nakon obnove žive u tim kućama, a druge omogućuju korištenje nekretnine kao vikendice ili za iznajmljivanje. Nerijetko je i uvjet da prije kupnje osobno obiđete kuću, no to se svakako preporučuje jer su neke u ponudi doista u derutnom stanju.