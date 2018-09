Šverko traži da se nadomjesti prazno mjesto u Nadzornom odboru Uljanika

Povjerenik Sindikata metalaca Hrvatske (SMH) u Uljaniku te bivši potpredsjednik Nadzornog obora Uljanik Grupe Đino Šverko rekao je u petak nakon sastanka s predsjednicom tog odbora kako je nužno sudskom odlukom Trgovačkog suda nadomjestiti prazno mjesto u tom odboru nakon njegova odlaska

Podsjetio je kako su ljudi i sami radnici osmodnevnim prosvjedom i štrajkom prije nepunih mjesec dana pokazali koliko im je stalo do pulskog škvera i da žele sačuvati Uljanik, a na pitanje hoće li za tri tjedna biti isplaćena plaća za rujan odgovorio je kako se, koliko je on upoznat, 'traže rješenja i modaliteti'.

'Trebala bi biti donesena odluka na Trgovačkom sudu i nadomjestiti prazno mjesto jer društvo ne može funkcionirati bez Nadzornog odbora. To je svima jasno', rekao je Šverko nakon sastanka sindikata koji djeluju unutar Uljanik Grupe i predstavnika Stožera za obranu Uljanika s predsjednicom Nadzornog odbora.

'Vlada tvrdi kako ima sredstva za isplatu tri plaće za radnike Uljanika, ali je to zapravo nagovještaj stečaja. Radnici traže da se pronađe rješenje sa strateškim partnerom ili neka nađu novog strateškog partnera', istaknuo je Šverko i dodao kako nije upoznat s primjedbama Europske komisije na plan Uprave za restrukturiranje koje je danas objavio Jutarnji list.

'Nisam više član Nadzornog odbora i samim time nisam upoznat s detaljima. Plan treba u svakom slučaju čim prije revidirati kako bismo u konačnici dobili zeleno svjetlo i pozitivan odgovor. Već kasnimo tri mjeseca', poručio je. Šverko je rekao da je od početka godine Uljanik Grupu napustilo više od 500 radnika. 'Radi se o kvalitetnim kadrovima koji idu raditi u Njemačku. Idu u neizvjesnost, ali očito veće neizvjesnosti nego što je kod nas valjda nema nigdje u Europi', zaključio je Đino Šverko.

U tekstu o primjedbama Europske komisije na plan Uprave Uljanika za restrukturiranje navodi se među ostalim kako je Uljanik Brodogradilište već 2014. ispunilo jedan od dva preduvjeta da ga se proglasi tvrtkom u poteškoćama. To su omjer duga i imovine iznad 7,5 i omjer operativne dobiti (EBITDA) i kamata na dug ispod jedan. Drugi preduvjet jest taj da se takav negativan rezultat pojavi u dvije godine uzastopce, a to se dogodilo opet 2015. i svih sljedećih godina do danas. Uljanik Brodogradnja se već 2016. mogla prijaviti za program restrukturiranja.