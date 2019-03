Plenković odbio ostavku Žalac: Izvadit će novu vozačku, platila je kaznu, to je prekršaj

'Ministrica je platila kaznu i ona će izvaditi novu vozačku dozvolu. Razgovarali smo više puta tijekom subote i jutros, ponudila je mandat na raspolaganje, prepustila je odluku meni. Po načelu razmjernosti, ovo se moglo dogoditi i nekome drugome', rekao je premijer Andrej Plenković, komentirajući slučaj ministrice regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijele Žalac, nakon što je ona ustvrdila da mu je još u subotu, nakon prometne nesreće koju je prouzročila bez važeće vozačke dozvole, te još jednom jutros, ponudila mandat na raspolaganje.

Premijer Plenković izrazio je žaljenje zbog toga što se dogodila prometna nesreća u kojoj je sudjelovala ministrica Žalac i poručio da je najvažnije da je djevojčica koju je ministrica udarila autom dobro i da neće imati nikakvih posljedica.

'Najvažnije je da će se djevojčica dobro oporaviti. Što se tiče vozačke dozvole koja nije bila produljena, to je propust, svojevrsni nemar, to je prekršaj, a ne kazneno djelo. Ministrica je platila kaznu i ona će izvaditi novu vozačku dozvolu. Kao što znate, vozačke su nekad trajale do 65. godine', kazao je premijer.

S ministricom je bio u kontaktu 30 minuta nakon nesreće u subotu ujutro i od tada u više navrata, sve do jutros kada je došla do njega i ponudila mandat na raspolaganje.