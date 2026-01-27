Što Hrvatska zaista ima od imenovanja u europskim bankama? Profesor poslao upozorenje

Dok HDZ likuje oko imenovanja dužnosnika u ključne europske bankarske institucije, ekonomisti i oporba upozoravaju da se za Hrvatsku neće ništa promijeniti

Viša ili niža liga? HDZ-ov Marko Pavić je, pak, ustvrdio da Hrvatska ovim imenovanjima "igra višu ligu". "To je politika modernog suverenizma i utjecaja premijera Andreja Plenkovića", rekao je Pavić. Kao primjer je uzeo imenovanje Borisa Vujčića, jer je trebalo ishoditi suglasnost 16 premijera, koji predstavljaju 65 posto građana eurozone. Ključna u tom procesu je bila, po njegovu uvjerenju, Plenkovićeva tiha diplomacija. "Bugarska je sada zadnja, Hrvatska predzadnja koja je ušla u eurozonu 2023. godine, a dobili smo potpredsjednika Europske središnje banke", rekao je Pavić i dodao da je to "kišobran sigurnosti za Hrvatsku gdje jače ekonomije, poput Francuske i Njemačke, stoje iza Hrvatske".

Predsjednik Vlade Andrej Plenkovic dao je izjavu za medije nakon zajednicke sjednice Predsjednistva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Andrej Plenkovic. Izvor: Pixsell / Autor: Video: Goran Stanzl/PIXSELL

"To itekako znači utjecaj na provedbu europskih politika u Bruxellesu i to je osobna pobjeda Andreja Plenkovića", ustvrdio je Pavić. SDP-ova Sanja Radolović, iako ne spori to što su Hrvati odabrani na visoke europske funkcije, smatra da Hrvatska ipak ne igra "višu ligu", naročito kad je riječ o ekonomskim pokazateljima. "Kolega Paviću, meni je žao što tečnost jezika Andreja Plenkovića, vašeg predsjednika Vlade i predsjednika stranke, nije pomogla tome da mi ne igramo u nižoj ligi. Dok eurozona u prosincu bilježi oko 1,9 posto inflacije, ostale članice Europske unije 2,3 posto, mi smo na 3,8 posto", naglasila je Radolović.

Tomislav Ćorić Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL







+17 Tomislav Ćorić Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL