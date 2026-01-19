Vujčićev izbor šokirao europske diplomate: 'To je ludilo!'

Ministri financija eurozone izabrali su guvernera HNB-a Borisa Vujčića za budućeg potpredsjednika Europske središnje banke, no nekim diplomatima taj je izbor bio šok

Nitko ovo nije očekivao, tako Politico počinje svoj tekst o izboru Vujčića za potpredsjednika Europske središnje banke. Podsjetimo, ministri financija eurozone u ponedjeljak su izabrali guvernera HNB-a Borisa Vujčića za sljedećeg potpredsjednika Europske središnje banke, što je prema pisanju Politica, bilo protiv svih očekivanja i poziva Europskog parlamenta da se izabere netko drugi. Ministri su u trećem i posljednjem krugu glasovanja izabrali Vujčića umjesto njegovog finskog kolege Ollija Rehna, favorita za pobjedu, nakon što su pobijedili druge teškaše, Portugalca Márija Centena i Latvijca Mārtiņša Kazāksa - preferirane kandidate Parlamenta za tu poziciju. Estonac Madis Müller i Litvanac Rimantas Šadžius izgubili su u prvom krugu.

U vrijeme kada američka administracija vrši ekstremni pritisak na Federalne rezerve da snize kamatne stope, izbor Vujčića - tehnokrata bez očite stranačke podrške - snažan je signal želje EU da ESB ostane neovisan o izravnom političkom utjecaju, piše Politico. Ako se ne dogodi iznenađenje u zadnji čas, čelnici EU-a formalno će predstaviti Vujčića za nasljednika aktualnog potpredsjednika ESB-a Luisa de Guindosa kada Španjolcu istekne osmogodišnji mandat 31. svibnja. 'Ludilo', bilo je sve što je jedan diplomat uspio izustiti nakon glasovanja. Drugi su bili razumniji. 'Vujčić je najviši središnji bankar od svih', rekao je drugi diplomat. Vujčiću je trebalo 16 glasova ministara koji predstavljaju 65 posto stanovništva eurozone, što znači da je imao podršku najvećih članica eurokluba za pobjedu. Njemačka, Francuska i Španjolska strateški su razmišljale uoči glasovanja u ponedjeljak, kojim se pokreću izbori u željenom šesteročlanom Izvršnom odboru ESB-a tijekom sljedeće dvije godine. Potpredsjedničko mjesto prvo je od četiri upražnjena mjesta u odboru, uključujući predsjedničko, čiji izbor tek slijedi. Sve su to važne pozicije za najveće ekonomske sile eurozone.

Tiha diplomatska akcija i jedno pismo Vujčićevoj pobjedi, doznaje neslužbeno Goran Penić iz Jutarnjeg lista, prethodila je tiha diplomatska akcija lobiranja na tri razine. Uz Vujčića, koji je iznimno cijenjen unutar Europske središnje banke i koji je u startu bio dobar kandidat zbog svojeg životopisa, njegovoj pobjedi pridonio je i potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac, koji je lobirao kod kolega ministara financija; veliku ulogu odigrao je i sam premijer Andrej Plenković kod šefova vlada najutjecajnijih država članica europodručja, i snažno se zauzeo za Vujčića.



Plenković je svim čelnicima država članica europodručja prije nekoliko dana poslao i pismo kako bi skrenuo pozornost na kandidaturu Borisa Vujčića te kako bi zatražio podršku za njegovo imenovanje.

Odabirom Vujčića za potpredsjedničku poziciju, članice eurozone ostavile su veći prostor - posebno kada je riječ o pronalasku nasljednice za predsjednicu ECB-a Christine Lagarde nakon što joj mandat završi 31. listopada 2027. Pred Vujčićem je neugodno saslušanje u Parlamentu, čiji su neobvezujući neslužbeni prijedlog za tu poziciju ministri financija potpuno su ignorirali. Šezdesetjednogodišnjak će morati pridobiti Parlament kako bi izbjegao da zastupnici u Europskom parlamentu glasaju protiv njega na simboličnom, ali politički neugodnom glasovanju.

