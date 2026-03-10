Hrvatska podupire integraciju tržišta kapitala EU: 'Treba uvažiti specifičnosti'

Hrvatska podupire daljnju integraciju tržišta kapitala Europske unije (EU), poručio je u utorak potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić na sastanku Vijeća EU za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN)

Najvažnija točka dnevnoga reda sastanka ECOFIN-a u Bruxellesu odnosila se na raspravu o zakonodavnom paketu za integraciju i nadzor tržišta kapitala u okviru inicijative Unije štednje i ulaganja. Tim paketom, piše u priopćenju Ministarstva financija, Europska komisija predlaže mjere za smanjenje fragmentacije tržišta kapitala te centralizaciju nadzora nad subjektima sa značajnim prekograničnim aktivnostima na razini Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire (ESMA). Fragmentacija tržišta kapitala, vidljiva kroz velik broj nacionalnih trgovinskih i post-trgovinskih struktura, predstavlja jedan od ključnih razloga zašto EU zaostaje za SAD-om i drugim velikim jurisdikcijama u razvoju tržišta kapitala, produktivnosti i globalnoj konkurentnosti, navodi se.

Tržišna integracija Ćorić je naglasio da Republika Hrvatska podupire daljnju integraciju tržišta kapitala EU-a jer je to ključan element nužan za nastavak jačanja europske konkurentnosti, učinkovitije usmjeravanje štednje prema produktivnim ulaganjima te povećanje otpornosti europskog financijskog sustava. Uz to, Ćorić je istaknuo kako proces integracije treba biti proveden na način koji uvažava specifičnosti manjih tržišta kapitala država članica, zadržavajući pritom svakako dio funkcija na nacionalnim razinama. Također, Hrvatska podupire jasno definiran model centralizacije nadzora, pri čemu bi izravni nadzor ESMA-e trebao slijediti primjer Jedinstvenog nadzornog mehanizma (engl. Single Supervisory Mechanism, SSM) kao već dokazanog i uspješnog modela nadzora koji se primjenjuje u bankarskom sektoru, uz uvažavanje elementa proporcionalnosti, kao i utjecaja predloženih mjera na manje sudionike i na manja tržišta, kažu iz Ministarstva financija.