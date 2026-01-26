Europska investicijska banka se oglasila o Primorcu: Predstavljat će Hrvatsku i još dvije zemlje

Europska investicijska banka (EIB) u ponedjeljak nije mogla konkretnije komentirati imenovanje hrvatskog ministra financija Marka Primorca za potpredsjednika EIB-a, s obzirom da još nije formalizirana ni nominacija, no potvrdili su da su pozvali hrvatsku vladu da nominira kandidata za nadolazeće upražnjeno mjesto u bančinom Upravnom odboru.

"U skladu s odgovarajućim pravilima i postupcima, te nakon isteka mandata potpredsjednice EIB-a Terese Czerwinske, Europska investicijska banka pozvala je hrvatsku vladu da nominira kandidata za nadolazeće upražnjeno mjesto u Upravnom odboru, koji će predstavljati Hrvatsku, Mađarsku i Poljsku", rekli su iz EIB-a na upit Hine. Nakon što nominacija bude formalizirana, pojašnjavaju, prijedlog će razmotriti bančin Savjetodavni odbor za imenovanja i Odbor direktora, a zatim će biti podnesen Odboru guvernera na konačnu odluku. Inače, Odbor guvernera je najviše upravljačko tijelo EIB-a, a članovi su mu ministri financija 27 zemalja članica EU-a, pa tako i hrvatski ministar.

Jedan od osam potpredsjednika Upravni odbor, pak, izvršno je tijelo EIB-a s predsjednikom i osam potpredsjednika sa šestogodišnjim mandatom, a član bi mu tako trebao postati i Marko Primorac. Iz EIB-a su odgovorili i da potpredsjednici EIB-a primaju istu mjesečnu plaću kao i potpredsjednici Europske komisije, a prema pisanju medija to iznosi do oko 29 tisuća eura bruto mjesečno. Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković potvrdio je danas u izjavi novinarima da će Vlada predložiti potpredsjednika Vlade i ministra financija Marka Primorca za mjesto potpredsjednika EIB-a.

Predsjednik Vlade Andrej Plenkovic dao je izjavu za medije nakon zajednicke sjednice Predsjednistva i Nacionalnog odbora HDZ-a. Andrej Plenkovic. Izvor: Pixsell / Autor: Video: Goran Stanzl/PIXSELL