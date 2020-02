Širenje koronavirusa: Nafta na najnižoj razini u posljednjih godinu dana, zlato i dalje blizu najviše cijene u sedam godina, burze se lagano oporavljaju

Usred pesimizma i nesigurnosti na dioničkim burzama i drugim tržištima u srijedu je možda najoptimističnija vijest stigla s burze u Milanu, čiji je dionički indeks porastao za oko 1,5 posto

Pojeftinjenje nafte potaknuli su negativni trendovi na burzama dionica koji su obilježili početak tjedna. Pad cijena dionica na burzama znak je da investitori ne očekuju uspješno poslovanje kompanija, a to znači da će doći do usporavanja u ekonomiji te da će potražnja za naftom i drugim energentima biti smanjena.

Sveukupno su indeksi vodećih svjetskih burzi u posljednjih nekoliko dana potonuli između pet i deset posto te time izbrisali rast od posljednjih nekoliko mjeseci. Početak trgovanja u srijedu nagovijestio je nastavak tog trenda – FTSE indeks londonske burze u jednom je trenutku dotaknuo svoju najnižu vrijednost u posljednjih godinu dana, no ipak je došlo do preokreta te su burze uspjele usporiti ili u potpunosti zaustaviti pad cijena. Najoptimističnija informacija došla je s burze u Milanu, na kojoj je indeks MIB u ranim poslijepodnevnim satima bio 1,5 posto viši nego u utorak.

Niz kompanija ipak je osjetio posljedice širenja nesigurnosti. Najveći gubitaši na londonskoj burzi bile su dionice tvrtki iz turističkog i transportnog sektora, poput turističke agencije TUI i avioprijevoznika easyJet, koje su najosjetljivije na pad u globalnom turizmu i putovanjima, do čega će sigurno doći s rastom straha od širenja virusa. No na mogući pad potražnje već je upozorila i francuska prehrambena korporacija Danone, a slična je izjava došla i iz britanske korporacije Diageo, proizvođača alkoholnih pića poznatijeg po brendovima Smirnoff, Johnnie Walker i Guinness.

Nouriel Roubini , profesor sa Sveučilišta New York poznat po tome što je pravilno predvidio krah na američkom tržištu nekretnina prije 15 godina, nakon kojeg je došlo i do globalne ekonomske krize, upozorio je da 'najgore tek dolazi'. Roubini tvrdi da će se virus Covid-19 pretvoriti u globalnu pandemiju koja će trajati dulje nego što se prvotno očekivalo, da se kineska ekonomija neće oporaviti tako brzo kao što se neki nadaju te da vlade i središnje banke neće imati dovoljno instrumenata na raspolaganju kako bi umanjile negativne posljedice širenja virusa.

No, kao što to obično biva u trenucima krize, kad većina tržišta kreće dolje, raste cijena zlatu. Unca zlata u ponedjeljak je dosegnula svoju najveću vrijednost u posljednjih sedam godina, od 1689,3 dolara. Do danas je skliznula za pedesetak dolara, no i dalje se drži na razini koju je posljednji put imala još početkom 2013. godine.

Kao i druge europske burze, situacija na zagrebačkom tržištu dionica u srijedu se ponešto preokrenula u odnosu na pesimistični ponedjeljak i utorak. Sat vremena prije zatvaranja burze indeks Crobex je bio za blizu jedan posto viši nego u utorak. Europske i svjetske burze su, izgleda, u ponedjeljak i utorak malo zakašljale, a sada će biti potrebno pričekati da se vidi jesu li stvarno uhvatile virus.