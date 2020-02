Blago kašljucanje kineske privrede prijeti postati ozbiljna zaraza, a cjepiva još nema na vidiku. Velike kompanije već zbrajaju minuse, na udaru i srpski industrijski div

Dok se kineske vlasti bore sa strahom od širenja zaraze koronavirusom Covid-19 i istovremenom strepnjom od sve većih ekonomskih posljedica koje on ostavlja na tamošnjem gospodarstvu, izvan Kine jačaju dokazi o ozbiljnim efektima koje pandemija ima na avioprijevoznike, proizvođače vozila, tehnološke i druge kompanije

Prvi konkretni znakovi problema već su vidljivi iz informacije da će kineska država navodno preuzeti kontrolu nad tamošnjom HNA grupom i rasprodati njenu imovinu vezanu uz avioprijevoz. HNA grupa ima vlasničke udjele u nekoliko kineskih aviokompanija, a najpoznatija je po vlasništvu tvrtke Hainan Airlines, jedne od pet najvećih kineskih aviokompanija s flotom od više od 200 zrakoplova.

Uz kineske avioprijevoznike, koji će u tom sektoru sigurno najteže stradati, u posljednjih nekoliko dana i aviokompanije iz drugih zemalja počele su upozoravati na negativne efekte epidemije. Australski Qantas u ovom trenutku procjenjuje da će mu smanjena potražnja za letovima prema istočnoj Aziji značiti financijski udarac od 100 do 150 milijuna australskih dolara (cca od 60 do 90 milijuna eura), a grupacija Air France-KLM procjenjuje štetu na oko 200 milijuna eura. Air France je svoj prekid letova prema Kini produljio do kraja ožujka, a Qantas planira 15-postotno smanjenje broja letova prema Aziji do kraja svibnja. Qantas je također najavio da će privremeno zamrznuti novo zapošljavanje i da će potaknuti radnike na iskorištavanje godišnjih odmora.