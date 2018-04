'Sad je jasno tko je kočio nagodbu u Agrokoru, ali ne i zašto'

Nacrt nagodbe o novom Agrokoru nije iznenadio domaće ekonomiste. Bez dogovora s Rusima nagodba jednostavno ne bi bila moguća, a rješenje kojim će biti zadovoljni baš svi postojeći vjerovnici, dobavljači i dioničari ne može se postići. Rasplet u kojem se imovina Agrokora prebacuje u novi Agrokor ekonomista Damira Novotnyja jako podsjeća na već viđeni scenarij osnivanja Nove ljubljanske banke

'Ramljak je imao ciljeve koji nisu bili svima razumljivi, ali očito je on bio taj kočničar, brenzer koji je podigao ručnu bez vidljivog razloga. Ti razlozi su jasni samo njemu, a sada imamo situaciju u kojoj imamo dvije velike grupe vjerovnika - ruske banke Sberbank i VTB te fond Knighthead koji će upravljati sudbinom kompanije od 10. srpnja.

Što se tiče Adrisa i Francka, koji nisu bili na potpisivanju nacrta nagodbe, Novotny prognozira da će se morati zadovoljiti dionicama novog Agrokora, ali i - što je za njih daleko gore - da će morati otpisati barem dvije trećine svojih potraživanja prema koncernu.

'Te će iznose morati rezervirati u svojim bilancama. Adris će to moći amortizirati kroz visinu svog kapitala, dok za Franck to ne mogu tvrditi. Iskreno se nadam da stvari više nikad neće biti kao prije 10. travnja prošle godine, to razdoblje treba zaboraviti', zaključuje naš sugovornik.

Podsjetimo, još se uvijek ne zna tko će dobiti koliki udio u novom Agrokoru, no neslužbeno, postoci su se već formirali. Ruske banke Sberbank i VTB trebale bi dobiti 45 posto novog koncerna, vlasnici obveznica predvođeni fondom Knighthead oko 25 posto (pri čemu bi samom Knightheadu pripalo 12 posto), domaće banke imat će deset posto Agrokora, a dobavljači oko osam posto.