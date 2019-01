Radnicima Uljanika isplaćene minimalne plaće za razdoblje do 30. studenoga

Uprava Uljanika čini sve kako bi osigurala sredstva za žurnu isplatu plaća svim radnicima Uljanik Grupe, priopćila je ta uprava u srijedu navečer i istaknula da su svim radnicima Uljanik Grupe isplaćene minimalne plaće za razdoblje do 30. studenoga prošle godine

"U istom razdoblju osigurana je isplata pune plaće za listopad prošle godine zaposlenicima društva 3. maj, društva Uljanik d.d. i dijelu zaposlenika ostalih društava, koji zajedno čine gotovo polovicu zaposlenika Uljanik Grupe. Za nekoliko društava Uljanik Grupe s manjim brojem zaposlenika u proteklih nekoliko dana isplaćena je plaća za studeni i to uslijed okolnosti koje nismo u mogućnosti javno komentirati" , izvijestila je uprava društva dodajući da su o svim detaljima i okolnostima isplate plaća za studeni izviješteni svi rukovoditelji, predstavnici radnika i sindikata.

Kako se navodi, unatoč namjeri Uprava Uljanika u proteklih nekoliko mjeseci, zbog poteškoća s blokadama računa i zakonskih ograničenja, nije uspjela osigurati ravnomjernu isplatu plaća svim zaposlenicima na razini Grupe.

"Planirana tekuća likvidnost, iz koje u razdoblju do pune primjene Programa restrukturiranja namjeravamo izvršiti podmirenje svih neisplaćenih plaća radnika, temelji se na doprinosu strateškog partnera i države u procesu restrukturiranja Uljanika" zaključuje Uprava Uljanika.

Inače, još su dva dana preostala do do zatvaranja "data rooma", odnosno do okončanja dubinskog snimanja Uljanika i 3. maja. Nakon toga bi trebalo biti poznato ima li Uljanik Grupa šanse dobiti vjerodostojnog i financijski snažnog strateškog partnera za ulazak u restrukturiranje ili kompaniji predstoji odlazak u stečaj.