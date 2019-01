Još jedan ozbiljan partner ulazi u 'data room' za Uljanik, ponude do 25. siječnja

Ministar gospodarstva Darko Horvat u nedjelju je u Krapini novinarima izjavio da s nekoliko partnera traju intenzivni razgovori o brodogradilištu Uljanik, o čemu će hrvatska javnosti informacije dobiti zaključno s 18. siječnjem, a hoće li razgovori rezultirati financijskom ponudom, znat će se do 25. siječnja

Hoće li razgovori rezultirati konkretnom financijskom ponudom, Horvat je rekao da će biti poznato do zaključno 25. siječnja.

'Sve oni koje žele da brodogradnja doživi kontinuitet i u Puli i u Rijeci, a to mislim i prozivam one dionike i lokalne i regionalne samouprave koji u ovom trenutku mudro šute, ali doma sjede i ničim ne doprinose tome da se takvi strateški partneri događaju ili u konačnici dogode, pozivam da budu dionik ovog procesa, da imamo konsenzus u pronalasku partnera i rješenja na koji način ući u proces restrukturiranja i da što je više radnih mjesta spasimo', poručio je ministar gospodarstva dodavši da se to više neće raditi razvojem brodogradnje 'isključivo na teret hrvatskih poreznih obveznika, već na tržnoj osnovi, gdje onda određenim subvencijama država takvu tržnu osnovu može potpomagati'.