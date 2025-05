Brodogradilište 3. maj u problemima sa stečajem, a duguje 200 milijuna eura

To bi značilo da će stečajni postupak nakon isteka 120 dana neprekidne blokade računa po službenoj dužnosti preuzeti Fina . Do toga bi moglo doći krajem srpnja, što znači da bi se prvo ročište moglo održati tek na jesen.

Privremena članica uprave

No, 3. maj d.d. sudsku obvezu treba ispuniti do kraja ovog tjedna. Za to vrijeme, sud je imenovao odvjetnicu Tatjanu Starčević kao privremenu članicu uprave te tvrtke.

Naime, kako je Novom listu objasnio predsjednik Nadzornog odbora 3. maja d.d., Juraj Šoljić, u trenutku otvaranja stečaja tvrtka nije imala osobu ovlaštenu za zastupanje, jer je bivšem direktoru Ediju Kučanu mandat istekao još u ožujku.

Iako Stečajni zakon predviđa takve situacije i omogućuje članovima nadzornog odbora podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka, Kučan je bio jedini član uprave, zbog čega je Nadzorni odbor trebao predložiti imenovanje novog člana uprave koji bi ujedno preuzeo ulogu osobe ovlaštene za zastupanje tvrtke.