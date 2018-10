Radnici Uljanika iščekuju plaće: 'Svi šute. Ništa se ne zna. Spremni smo opet izaći na ulicu'

Približavanjem 15. dana u mjesecu kod radnika Uljanika raste nervoza i strah hoće li brodogradilište iznaći načina da im isplati njihove plaće. Od resornog ministra Darka Horvata nisu dobili nikakvu konkretnu informaciju zbog toga se pripremaju ponovo izaći na ulice Pule

'Svi šute. Ništa se ne zna. Nemamo pojma što će biti. Po kolektivnom ugovoru moraju nam isplatiti novce do ponedjeljka, 15. listopada. Ako se to ne dogodi ne preostaje nam ništa drugo nego opet u štrajk, na ulicu', pomalo rezignirano izjavio je za tportal Samir Hadžić , član Stožera za obranu Uljanika .

'Nije stvar novca, nego je stvar je li nešto moguće i zakonito i je li u skladu s nekim pravilima i procedurama. To smo rekli već nekoliko puta. Isto tako, danas pričamo u rujanskoj plaći, što će se promijeniti do listopadske plaće?', rekao je Marić.

'Ta brojka raste iz dana u dan. Ljudi traže sigurnost, rad za plaću. Žele biti sigurni kako će moći vraćati kredite i nahraniti svoje obitelji. Neke moje kolege koje su sve dali za tvrtku odlaze sa suzama… Neki ostaju u Puli, dok je veliki broj njih našao posao u talijanskim i njemačkim brodogradilištima', ispričao je Hadžić.

Stožer za obranu Uljanika na Danka Končara više ne gleda kao na strateškog partnera. Njegov plan da se dio zemljišta škvera prenamjeni za gradnju turističko – stambenog kompleksa za radnike nije prihvatljiv.

'Hvala Končaru što je bio iskren. Rekao nam kako on svoje novce u Uljanik neće dati. Sinergija brodogradnje i turizma je teška utopija. Ako će se ići u tom pravcu brodogradilište će nestati. Osim toga, ako je to zemljište jedini način da se izvučemo tad to možemo i sami napraviti. Stavit ćemo ga pod hipoteku. Kredit ćemo uložiti u brodogradnju. Pa ako smo toliko nesposobni neka banka uzme svoje, a mi ćemo svi doma. Končar nam nije partner, jer takvih partnera možemo naći na ulici koliko hoćete', zaključio je Hadžić.