Stožer za obranu Uljanika: Danko Končar nije jedino rješenje

Samir Hadžić, član Stožera za obranu Uljanika, ocijenio je u srijedu nakon sastanka sindikalaca s ministrom gospodarstva Darkom Horvatom da budućnost za brodogradilišta Uljanik i 3.maj ipak postoji, a za problem plaća se nada da će biti riješen u idućim danima

"Brodogradilište 3.maj ide kao dvojni subjekt, slažemo se s time dokle god nije na štetu bilo koga, pa i Uljanika. Za Uljanik postoje druga rješenja na kojima se rade, Danko Končar nije jedino rješenje", rekao je Hadžić novinarima.

"Budućnost, osim one koju su nam do sada prikazivali, postoji, priključujem se pozivu da Uprava odstupi. Do sada su nas farbali, mislim da je prešlo sve granice i da je dosta", poručio je Hadžić.