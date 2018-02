Pad burze u ponedjeljak je mačji kašalj u usporedbi s dramama koje su se odigravale ranije

Od Trumpove pobjede do prošlog tjedna burzovni indeksi su porasli za više od 40 posto u samo 15 mjeseci, a njihovi nagli padovi kroz povijest ponekad su najavljivali dugogodišnje krize, no ponekad su bili tek kratkotrajno hlađenje uzavrelih špekulanata

Potrebno je, za početak, podsjetiti da se radi o apsolutnom iznosu i to u trenucima kad američki burzovni indeksi bilježe svoje najviše vrijednosti u povijesti. Izrazito pozitivan trend započeo je nakon pobjede Donalda Trumpa na izborima, zahvaljujući njegovim obećanjima da će korporativnoj Americi ići na ruku koliko god je moguće.

Rasprodaja na američkim burzama dionica, koja je najvećim jednodnevnim bodovnim padom u povijesti u ponedjeljak uznemirila medije i financijske komentatore, u sjećanje je prizvala slične neugodne događaje iz prošlosti. Pad indeksa Dow Jones Njujorške burze od 1175 bodova u samo jednom danu svakako zaslužuje pažnju i nužan oprez zbog mogućeg nastavka tog trenda, no u povijesnom okviru on, osim po atraktivnoj brojci, nije tako poseban.

Od Trumpove pobjede na izborima početkom studenog 2016. do prošlog tjedna Dow Jones je porastao s razine od oko 18.000 bodova na više od 26.000 bodova , odnosno za više od 40 posto u tek 15 mjeseci. Sam pozitivan trend zapravo je još dulji i traje od ožujka 2009., kad je započeo oporavak nakon financijske krize i kraha koji je obilježio kraj 2008. godine, no Trumpova pobjeda, a i niz njegovih odluka u međuvremenu, dali su novi vjetar u leđa ekonomskim optimistima.

Taj burzovni slom je ipak potrebno gledati u rasponu od nekoliko dana. Panika je započela u četvrtak 24. listopada, no rasprodaja je potezima nekih investitora ipak donekle zaustavljena. Predah je trajao još u petak i subotu, no kako su se vijesti o problemima na burzi u potpunosti proširile tek tijekom vikenda, ponedjeljak i utorak su donijeli pravu propast. U oba dana burzovni indeks je potonuo više od 10 posto (12,8 posto u ponedjeljak i dodatnih 11,7 posto u utorak), a konačna bilanca je bilo rezanje oko četvrtine vrijednosti u samo nekoliko dana.

Krah iz 1987. zapravo je započeo na drugim burzama koje su se tog ponedjeljka zbog vremenske razlike otvorile prije tržišta u New Yorku i ubrzavao je u svojem pohodu s istoka prema zapadu, a negativan trend na burzama nastavljen je i idućih dana. No iako je brojčano gledajući situacija podsjećala na onu s kraja dvadesetih godina, ekonomija ovaj burzovni krah nije ni osjetila. Naprotiv, američka ekonomija nastavila je tih godina rasti po umjerenim stopama od oko 3,5 do 4,2 posto i usporavanje je zabilježeno tek početkom devedesetih blagim padom od 0,1 posto 1991. godine.

Propast Lehman Brothersa dovela do najvećeg pada u ovom stoljeću

Listopad je bio koban i prije desetak godina, kad je 15. u mjesecu 2008. godine Dow Jones skliznuo za 7,8 posto (-733,08 bodova u apsolutnoj vrijednosti), što mu je najveći relativni dnevni pad u ovom stoljeću. Vrijednosti burzovnih indeksa tih dana su zbog već poznatog zahuktavanja financijske krize snažno oscilirale i 15. listopada bio je samo jedan od dana u kojima su ostvareni veći padovi. U šestomjesečnom razdoblju, koje je trajalo od sredine rujna 2008. pa do ožujka 2009., bilo je više dana u kojima je Dow Jones bilježio padove veće od pet posto, a ta su kretanja bila odraz reakcija investitora i javnosti na probleme na financijskim tržištima koji su se gomilali godinama prije i koji su u konačnici rezultirali lavinom što je zakotrljala propast banke Lehman Brothers, jedne od najvećih tadašnjih investicijskih banaka.