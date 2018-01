Burza i biznis vole Donalda Trumpa, a kako i ne bi?

Američke korporacije i ulagači vrlo su optimistični nakon porezne reforme koja je stupila na snagu početkom godine, no pojedini analitičari sumnjaju u njene dugotrajnije efekte, kao i u to da će donijeti bolje dane prosječnim zaposlenicima i potrošačima

Burzovni indeks Dow Jones, koji mjeri puls američke ekonomije, samo u posljednjih mjesec dana postavio je dva rekorda. Prvo je 4. siječnja prvi put u povijesti preskočio razinu od 25.000 bodova, da bi trinaest dana kasnije prvi put premašio i 26.000 bodova. Spomenuti su rekordi samo nastavak vrlo optimističnog trenda koji je započeo izborom Donalda Trumpa za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.

U posljednjih 14 mjeseci vrijednost Dow Jonesa porasla je za gotovo 50 posto i iako oprezni analitičari upozoravaju da iza svakog razdoblja rasta mora doći i famozna 'korekcija', ulagački optimizam zasad ne posustaje. Koliko god Trump zaslužio pregršt kritika kojima ga se svakodnevno zasipa, nitko ne sumnja u to da se želi zalagati za američku ekonomiju i da joj želi osigurati sve uvjete za što brži rast u što kraćem razdoblju. Iz takve slike, očekivano, nestaje briga oko dugoročnih posljedica, no burze su očito spremne nagraditi one koji se klade na kratki rok.