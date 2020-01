Od nedodirljivih tajkuna s velikim egom do globalnih bjegunaca: Kako su čelnici velikih kompanija utekli ruci pravde

Šef Nissana, Mitsubishija i Renaulta, Carlos Ghosn važio je za titana autoindustrije. Ukrajinskog biznismena Sergeja Kurčenka nazivali su 'plinskim čarobnjakom' i 'ukrajinskom poslovnom senzacijom'. Malezijski financijaš Jho Low smatran je 'poslovnim genijem'... To su neki od korporativnih 'bossova' odbjeglih u druge zemlje kada su trebali odgovarati na sumnje u korupciju, neplaćanje poreza i financijske malverzacije. Do jučer nedodirljivi tajkuni s velikim egom i jednako velikim tekućim računom imaju 'kompleks boga' i zaraženi su 'CEO virusom', uvjereni su da su svemoćni i iznad zakona...

Organizirati logistiku za takvo što valjda mogu samo narkobosovi i dobro potkoženi bijeli ovratnici. Time se Ghosn pridružio ekipi poljuljanih korporativnih zvijezda teških stotinama milijuna dolara (računa se da je Ghosn do sada zaradio 800 milijuna), koji su dali petama vjetra jer su osumnjičeni za korupciju, utaju poreza, financijske malverzacije, ili sve to zajedno, ostavivši iza sebe financijski krš.

Najpoznatiji američki bjegunac bijelog ovratnika je Marc Rich. U Švicarsku je odletio davne 1983., nekoliko sati prije službene optužbe u 50 točaka, uključujući financijske malverzacije, reketarenje, trgovanje s Iranom za vrijeme embarga i izbjegavanje plaćanja više od 48 milijuna dolara poreza na dohodak. U broju putovnica nadmašio je Gnosna: osim američke, imao je bolivijsku, belgijsku, izraelsku i španjolsku. One su korisne s obzirom na globalno poslovanje, a uz to dobro dođu u slučaju kada treba naći rezervno sklonište.

'Nisam pobjegao od pravde. Ja sam izbjegao nepravdu i politički progon. Ne želim biti talac japanskog pravosudnog sustava' - poručuje Ghosn iz Bejruta.

Kao Carlos Gnosn, i Malezijac Jho Low je tvrdio da je proganjan iz političkih razloga.

Indijski tajkun Vijay Lallaya svoj slučaj naziva 'lovom na vještice', jer indijske vlasti godinama traže od Londona izručenje nekadašnjeg vlasnika kriket kluba Royal Challengers Bangalore i čelnika najveće indijske tvrtke za proizvodnju alkohola United Spirits. Sumnja se u pranje novca i milijardu i pol dolara nepodmirenih dugova. 'Nisam učinio apsolutno ništa loše', izjavljuje Lallaya.

Razlog bijegu očito nije samo strah od zatvora i japanskog, malezijskog ili indijskog 'rigoroznog pravosudnog sustava', nego psihologija najmoćnijih koji vjeruju u svoju nedodirljivost.

O tome svjedoči bivši potpredsjednik General Motorsa Bob Lutz, opisujući Carlosa Gnosna za CNBC:

'Njegovom padu pridonio je vlastiti ego. On ima 'kompleks boga' i zaražen je 'CEO virusom', uvjerenjem da je svemoćan i iznad zakona. Takav tip ličnosti lako pređe preko crte i stvari koje se ostali ne usuđuju preći, misleći da su toliko važni, povezani s vrhuškom i toliko presudni za ekonomiju zemlje u kojoj rade, da ih se nitko i nikada ne usudi prozvati'.

Plinski čarobnjak i poslovna senzacija

To je očito mislio i ukrajinski 'plinski čarobnjak' i 'ukrajinska poslovna senzacija 2012.' Sergej Kurčenko. Ni šestu godinu nakon bijega iz zemlje 2014., ne zna se gdje se nalazi osnivač i vlasnik konzorcija 'Gas Ukraine 2009' specijaliziran za trgovinu ukapljenim prirodnim plinom, vlasnik nogometnog kluba Metalist Kharkiv i Ukrajinskog medijskog holdinga. Optužen je za korupciju i podmićivanje najviših političkih faca, čija je hobotnica sezala do bivšeg premijera Viktora Janukoviča, te za 130 milijuna dolara neplaćenog poreza i prevaru banaka u visini 180 milijuna. Za njim je raspisana međunarodna tjeralica, ali do danas bez rezultata, no zato mu je oduzeta imovina postala državno vlasništvo.