Kako je kugla od 320 kg drveta, čelika i žaruljica osigurala New Yorku i stoljeće kasnije najrazvikaniju proslavu Nove godine u svijetu

Znate onu: Mladost je kad vam za Novu godinu dopuštaju da ostanete budni do ponoći, a starost je kada vas tjeraju na to. Tjerali vas ili ne, možda ćete biti među onih milijardu TV gledatelja diljem globusa koji bi se rado našli na njujorškom Times Squareu među milijun Njujorčana i turista čekajući da se kristalna vremenska LED kugla spusti s nekadašnje zgrade The New York Timesa, danas zvane One Times Square. Zahvaljujući satelitskoj tehnologiji, američka tradicija stara više od stotinu godina prerasla je u globalni događaj, postavši simbol dočeka Nove u svijetu

Svakog 31. prosinca u organizaciji Times Square Alliancea i kompanije Countdown Entertainment na najpoznatijem njujorškom trgu, smještenom na križanju Broadwaya i Sedme avenije, natiska se gusta gomila ljudi čekajući satima na smrzavici (prijašnjih godina do minus 17 stupnjeva Celzija) da svjedoči spektakularnom prizemljenju blještave kristalne LED kugle, simbola kapitulacije stare i pobjede nove godine. Uz blještavilo, u Novu treba ući s novim obećanjima i pronaći nešto dobro u nama samima. Doček 2020. tako je posvećen 'darivanju dobre volje'. Riječ je o ideji da se promoviraju plemeniti ciljevi te smo prošlih godina imali 'darivanje mira', 'darivanje ljubaznosti', 'darivanje hrabrosti'... Ove stoga možemo obećati da ćemo od prvoga siječnja biti bolji ljudi - dobrohotni, velikodušni, suosjećajni, humani. Iako bi Oscar Wilde rekao da su dobra novogodišnja obećanja kao čekovi koje čovjek potpisuje bez pokrića. Čini se da ni sami organizatori ne vjeruju previše plemenitim porukama jer su od 2005. kao himnu proslave izabrali sanjarski song Johna Lennona 'Imagine' (Zamisli), a koji svake godine izvodi drugi umjetnik.

Nakon himne, u svečanoj tišini, točno u 23.59 netko od počasnih gostiju stiskom na crveni gumb aktivira kuglu za njezin put do nove godine. Od 1996., kada je uveden taj običaj, pokrenula ju je cijela plejada poznatih i priznatih veličina aktualnih u tom trenutku, od Muhammada Alija, gradonačelnika New Yorka Rudija Giulianija i Michaela Bloomberga, tajnika UN-a Ban Ki-moona na odlasku, Billa i Hillary Clinton, veterana iračkog rata i Lady Gage do osnivačice pokreta #MeToo Tarane Burke 2017. i izvršnog direktora Odbora za zaštitu novinara Joela Simona 2018. Imena se do posljednjeg trenutka drže u tajnosti te se ni ove godine do zadnjega ne zna koga će dopasti ta čast.

Kristalna vremenska kugla vedrine američko je čudo irskih majstora za tradicionalnu proizvodnju kristala i suvremenih čudotvoraca novih tehnologija, tima inženjera iz njujorške tvrtke Focus Lighting. Oni su osmislili softverski program kojim se mogu kreirati milijarde raznobojnih svjetlosnih uzoraka, raznobojnih svjetala što trepere i kruže u različitim smjerovima. Promjera 3,7 metara i teška 5386 kilograma, spušta se sa stupa visokog 145 metara, 40 metara višeg od zagrebačke katedrale.

Izrađena je od 2688 kristalnih trokutastih panela proizvedenih u tvornici Waterford u istoimenom irskom lučkom gradiću te osvijetljena s 32.256 svjetlosnih LED dioda Philips Luxeon, podijeljenih u 672 LED modula, od kojih svaki sadrži 48 LED-ova, po 12 u crvenoj, plavoj, bijeloj i zelenoj boji, pri čemu svaka boja ima 8046 nijansi. Kugla zbog toga može biti osvijetljena paletom od 16 milijuna živih boja i proizvesti milijardu različitih šara, što stvara neponovljiv efekt kaleidoskopa. Ukupan potrošak električne energije za taj spektakl jednak je potrošnji 10 tostera. Od 1907., kada je prvi put zasvijetlila, vremenska kugla doživjela je sedam temeljitih transformacija. Sve je počelo idejom vlasnika The New York Timesa Adolpha Ochsa da organiziranjem nezaboravnog dočeka Nove godine ispred njihova novog nebodera na današnjem Times Squareu reklamira njujorški dnevnik i novo sjedište izdavačke kuće. Na Staru godinu prolaznici su ionako prolazili trgom pri izlasku iz brodvejskih teatara i hotela te ih je trebalo zadržati novim sadržajem.

I doista, te Stare godine na njemu se okupilo desetine tisuća Njujorčana da dočekaju 1908. uz spuštanje 320 kilograma teške kugle od drveta i čelika, osvijetljene stotinama žaruljica. Ochs je to osmislio po uzoru na vremensku kuglu Western Union Telegrapha, koja bi se svakoga dana spuštala s vrha zgrade točno u podne, a konstrukciju i izvedbu povjerio je imigrantu, metalskom radniku Jacobu Starru. Čuveni dnevnik kasnije je premjestio sjedište i redakciju na drugu lokaciju, ali doček Nove ispred One Times Squarea prerastao je u središnju novogodišnju proslavu u svijetu. Od Sydneyja i Tokija do Rio de Janeira također se slavi ludo i nezaboravno, ali New York ne silazi s prvog mjesta među 10 gradova s najspektakularnijim korakom u svaku novu godinu. Za proslavu prijelaza u novo tisućljeće kugla je bila potpuno redizajnirana. Od 2000. sklopljena je od kristalnih panela izrađenih u tvornici kristala Waterford, u istoimenom gradiću na jugoistoku Irske, u kojem se kristal proizvodi tehnikom starom 5000 godina u kombinaciji sa suvremenom tehnologijom. Svake godine mijenja se dio panela, obično dvjestotinjak njih, vezano uz aktualnu temu proslave, a ljubičasta je najavljena kao glavna boja ovogodišnje fešte.