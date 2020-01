Tropski Trump godinu nakon dolaska na vlast drži se predizbornih obećanja: Srezao prava domorocima, smanjio površinu prašume, policajci nekažnjeno ubijaju, a zavadio je čak i glazbenike

Kako uskladiti gospodarski razvoj i zaštitu okoliša? 'Jedite manje i kakajte svaki drugi dan. To je bolje za cijeli svijet', savjetuje brazilski predsjednik Jair Messias Bolsonaro bogate zemlje. Radnicima daje ultimatum: 'Ili više rada, a manje radničkih prava, ili sva radna prava, a nezaposlenost.' Za njega 'demokracija i sloboda postoje samo onda kada to žele oružane snage', a 'Isus Krist nije bio sasvim pasivan jer je istjerao trgovce iz hrama. Da je imao vatreno oružje, koristio bi ga'... Nakon godinu dana vladanja taj i takav predsjednik podijelio je čak i brazilske glazbenike na lijeve trubadure i desne repere

Govoreći o spomenutom dokumentarcu, Costa ga uspoređuje s nadrealističkim filmom 'Brazil' britansko-američkog redatelja Terryja Gilliama (montipajtonovski filmovi, najnoviji 'Tko je ubio Don Kihota'...), snimljenog davne 1985. godine. Bio je to triler inspiriran latinoameričkim diktaturama sedamdesetih prošlog stoljeća i pričao o državi u kojoj se neprikladne zatvara, muči i ubija, a ljudska prava nestaju u kafkijanskom labirintu, no Costa kaže da je Gilliamova distopijska budućnost postala brazilska stvarnost zabilježena njezinom kamerom.

U stilu Michaela Moorea , Costa secira političku situaciju u najvećoj zemlji Južne Amerike koja je Bolsonaru otvorila put ka vlasti. Bio je to opoziv predsjednice Dilme Rousseff zbog korupcije, mada većina članova kongresa nije mogla objasniti zašto joj se sudi. Bilo je to također uhićenje te osuda Rousseffina prethodnika, bivšeg vođe sindikata i 35. predsjednika države Luiza Inacija Lule da Silve zbog navodne afere Lava Jato (Autopraonica), a koji se zbog toga morao odreći ponovnog sudjelovanja u predsjedničkoj trci i vjerojatnog povratka na vlast jer je po svim procjenama dobivao daleko više glasova od izabranog konkurenta. Bolsonaro je potom suca Sérgija Moru, koji je Luli odrapio kaznu zatvora, imenovao ministrom pravosuđa, unatoč činjenici što su procurili dokazi o tome da je ponudio savjete tužiteljima kako spriječiti kandidaturu Lule na izborima 2018. godine.

Za razliku od mnogih političkih čelnika koji dolaskom na vlast nikada ne ispune izborna obećanja, Javier Bolsonaro ih se doista drži. On je obećao rezati prava na zemlju brazilskim domorocima, i to je učinio. Obećao je skratiti amazonsku prašumu zbog novih obradivih površina, pa su fatalnim požarima ogoljena 'pluća Zemlje' veličine Libanona. Ubijene su neke domorodačke vođe. Obećanje o zaustavljanju nasilja u Brazilu rješava tako da policija nekažnjeno ubija te je broj policijskih ubojstava porastao za 20 posto. 'Policajac nije policajac ako ne ubije', a 'osumnjičene treba tamaniti poput žohara', veli brazilski generalisimo.

Obećao je također reformu školstva. Na sjeveru zemlje učenici pohađaju nastavu u straćarama od blata i pruća, u slamovima Rija danima nema nastave zbog učestalih uličnih pucnjava, nastavnici štrajkaju zbog niskih plaća, a nepismenost raste, no Bolsonaro predlaže uklanjanje 'marksističkog smeća', pod čime podrazumijeva svaki kurikulum koji se bavi seksualnošću, rodnim pitanjima ili čak evolucijom. U posljednjih nekoliko mjeseci siromaštvo i nejednakost potaknuli su prosvjede u Latinskoj Americi, pa ako se dovaljaju do Brazila, Bolsonaro i njegovi suradnici, uključujući sina Eduarda u ulozi predsjednika Odbora za vanjske poslove nacionalnog kongresa, koketiraju s mogućnosti ponovnog uvođenja tzv. uredbe AI-5 iz diktatorske ere o raspuštanju kongresa.

Njegove rasističke, mizogine i antihomoseksualne izjave toliko su nasilno nadmašile one Donalda Trumpa da je usporedba Bolsonara s američkim uzorom gotovo nepoštena prema Trumpu, pisao je svojedobno US News, ali od njih ne odustaje ni nakon sjedanja u predsjedničku fotelju. 'Očistit ćemo Brazil od dreka', poručuje korumpiranim političarima i komunistima. Govoreći o tome kako uskladiti razvoj sa zaštitom okoliša, savjetuje bogatim državama: 'Jedite manje i kakajte svaki drugi dan. To je bolje za cijeli svijet.' Brazilskim radnicima daje ultimatum: 'Ili više rada, a manje radničkih prava, ili sva radna prava, a nezaposlenost.' Za njega 'demokracija i sloboda postoje samo kada to žele oružane snage', a 'Isus Krist nije bio sasvim pasivan jer je istjerao trgovce iz hrama. Da je imao vatreno oružje, koristio bi ga'...