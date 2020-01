Godina deepfake tehnologije: Umjetna inteligencija prelazi u službu politike i pornografije

Ušli smo u godinu deepfake tehnologije, u vrijeme uređivanja videozapisa tako da se lažno prikažu snimke stvarnih ljudi i sadržaja koji se u stvarnosti nisu dogodili. Ne morate biti Orwell da zamislite što to znači za predsjedničke izbore, blaćenje protivnika, uvjerljivo širenje lažnih informacija, ali i za pornoindustriju koja bi na tome mogla naročito profitirati. Zahvaljujući deepfakeu, netko iz Špičkovine moći će za vladaricu svoga srca izabrati Kim Kardashian, a romantična duša iz Ivanića uskočiti u zagrljaj Bradleyja Coopera. Gdje se u tome izgubila etika?

'Nitko kao ja ne voli toliko demokraciju i zato me je Bog izabrao', dao je izjavu Donald Trump kolumnistici Boston Globea Indiri Lakshmanan putem Skypea s ljetošnjeg sastanka na vrhu o demokraciji 2019. u Kopenhagenu.

Tisućama kilometara daleko američki je predsjednik u to vrijeme sudjelovao na samitu G20 u Osaki i nije imao pojma da je to rekao. Nije ni mogao imati pojma jer je izjavu dala deepfake verzija Donalda Trumpa, video načinjen tako da ukaže na opasnost koju umjetna inteligencija i dezinformacija predstavljaju za izbore i politiku, objasnila je Lakshmanan.

Kako to zastrašujuće izgleda, pokazao je također isječak razgovora TV voditelja Davida Lettermana s glumcem Billom Haderom prošlog kolovoza na YouTubeu, tijekom kojega se Haderova faca pretvarala u lice Toma Cruisea. Autor uratka, slovački državljanin s prebivalištem u Češkoj, pod pseudonimom Tom, izjavio je za britanski The Guardian kako time pokušava podići svijest javnosti o subverzivnom potencijalu deepfakea. Šira javnost zna da se fotografije mogu obraditi u Photoshopu, ali još nema pojma da je to moguće učiniti s videozapisom, pojasnio je.

Deepfake tehnologija je editiranje videozapisa tako da se lažno prikažu snimke stvarnih ljudi i sadržaja koji se u stvarnosti nisu dogodili. Njome se otvara široko polje manipuliranja predsjedničkim izborima, difamiranja protivnika, blaćenja onih koji vam se ne sviđaju, uvjerljivo širenje lažnih informacija. Njome ćete moći stvoriti cijeli alternativni svijet po vlastitom ukusu. Aplikaciju je razvio kineski programer MoMo s idejom da korisnik svoje lice zamijeni licima poznatih glumaca, pjevača, političara te junaka videoigara.