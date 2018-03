Od 2015. u istarske plaže uloženo 130 milijuna kuna

Istarski župan Valter Flego ustvrdio je na konferenciji "Održivo upravljanje plažama" u organizaciji Istarske županije i Instituta za poljoprivredu i turizam, da je od 2015. godine u istarske plaže, zajedno s općinama i gradovima i Ministarstvom turizma uloženo oko 130 milijuna kuna.

U sklopu konferencije predstavljeni su konkretni primjeri iz gradova i općina iz talijanske regije Toscane, s Cipra i iz Istarske županije u kojima se testira i primjenjuje model "Zelena plaža".

Konferencija je sastavni dio EU projekta Mitomed+ (Models of Integrated Tourism in the MEDiterranean Plus) koji ima za cilj potaknuti održivost i odgovornost u pomorskom i obalnom turizmu. Realizacijom projekta nastoji se povećati znanja te poticati socijalni dijalog u pogledu razvoja održivog i odgovornog pomorskog i obalnog turizma u svakoj regiji partnera.