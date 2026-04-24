Cijene nafte blizu 105 dolara: Tržište na balansu između pregovora i problema s Hormuzom

Cijene nafte zadržale su se u petak na međunarodnim tržištima blizu 105 dolara, balansirajući između nagovještaja novog kruga pregovora Irana i SAD-a i procjena o dugotrajnom procesu normalizacije tranzita kroz Hormuški tjesnac.

Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po gotovo istoj cijeni kao i na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 104,90 dolara. Na američkom tržištu bio je jeftiniji za 1,78 dolara i stajao je 94,07 dolara. Raspoloženje na tržištima obilježili su ovaj tjedan iranska blokada Hormuškog tjesnaca i američka blokada iranskih luka. Prije tjedan dana Iran je bio objavio otvaranje tjesnaca, uz napomenu da brodovi moraju koordinirati prolaz s iranskom mornaricom. SAD je pak nastavio s blokadom iranskih luka u Omanskom zaljevu i Arapskom moru, unatoč produljenom primirju.

Blokada kao kršenje primirja Teheran je upozorio da blokada predstavlja kršenje primirja i ponovo je zatvorio Hormuz. Iranska vojska presrela je u međuvremenu nekoliko brodova koji su pokušali prošli kroz tjesnac i ispratila ih do iranske obale. Američka vojska upala je pak na iranski kontejnerski brod u Omanskom tjesnacu, a zaustavila je i tanker u blizini Šri Lanke. Nadu je pak ulagačima donijela vijest da će iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči u petak navečer otputovati u posjet Islamabadu, Maskatu i Moskvi kako bi razgovarao o stanju u regiji, prema izvješću novinske agencije Mehr. I Pakistan i Oman bili su posrednici u dosadašnjim pregovorima SAD-a i Irana.

Witkoff i Kushner u Pakistanu, ne i Vance Šef iranske diplomacije već je u petak razgovarao s pakinstanskim klegom Ishaqom Darom i zapovjednikom pakistanske vojske Asimom Munirom koji su posredovali u prošlom krugu pregovora u Islamabadu. Neimenovani američki dužnosnik rekao je u petak predvečer da bi u Pakistan uskoro trebali otputovati i izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner. Američki potpredsjednik JD Vance trenutno im se ne planira priključiti, ali će biti spreman za put u Islamabad budu li pregovori napredovali, izvijestio je CNN koji je prvi zabilježio planove o putovanjima.