DUGOTRAJAN PROCES NORMALIZACIJE

Cijene nafte blizu 105 dolara: Tržište na balansu između pregovora i problema s Hormuzom

I.K./Hina

24.04.2026 u 18:54

Hormuški tjesnac Izvor: Profimedia / Autor: EyePress News / Shutterstock Editorial
Cijene nafte zadržale su se u petak na međunarodnim tržištima blizu 105 dolara, balansirajući između nagovještaja novog kruga pregovora Irana i SAD-a i procjena o dugotrajnom procesu normalizacije tranzita kroz Hormuški tjesnac.

Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po gotovo istoj cijeni kao i na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 104,90 dolara. Na američkom tržištu bio je jeftiniji za 1,78 dolara i stajao je 94,07 dolara.

Raspoloženje na tržištima obilježili su ovaj tjedan iranska blokada Hormuškog tjesnaca i američka blokada iranskih luka.

Prije tjedan dana Iran je bio objavio otvaranje tjesnaca, uz napomenu da brodovi moraju koordinirati prolaz s iranskom mornaricom.

SAD je pak nastavio s blokadom iranskih luka u Omanskom zaljevu i Arapskom moru, unatoč produljenom primirju.

Blokada kao kršenje primirja

Teheran je upozorio da blokada predstavlja kršenje primirja i ponovo je zatvorio Hormuz. Iranska vojska presrela je u međuvremenu nekoliko brodova koji su pokušali prošli kroz tjesnac i ispratila ih do iranske obale.

Američka vojska upala je pak na iranski kontejnerski brod u Omanskom tjesnacu, a zaustavila je i tanker u blizini Šri Lanke.

Nadu je pak ulagačima donijela vijest da će iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči u petak navečer otputovati u posjet Islamabadu, Maskatu i Moskvi kako bi razgovarao o stanju u regiji, prema izvješću novinske agencije Mehr.

I Pakistan i Oman bili su posrednici u dosadašnjim pregovorima SAD-a i Irana.

Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Shady Alassar / AFP / Profimedia

Witkoff i Kushner u Pakistanu, ne i Vance

Šef iranske diplomacije već je u petak razgovarao s pakinstanskim klegom Ishaqom Darom i zapovjednikom pakistanske vojske Asimom Munirom koji su posredovali u prošlom krugu pregovora u Islamabadu.

Neimenovani američki dužnosnik rekao je u petak predvečer da bi u Pakistan uskoro trebali otputovati i izaslanici američkog predsjednika Donalda Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner.

Američki potpredsjednik JD Vance trenutno im se ne planira priključiti, ali će biti spreman za put u Islamabad budu li pregovori napredovali, izvijestio je CNN koji je prvi zabilježio planove o putovanjima.

Donald Trump Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER / POOL

"Zastoj u (Hormuškom tjesnacu) stvorio je složeni logistički izazov koji se neće riješiti preko noći... Raščišćavanje čepa potrajat će tjednima jer se brodovi raspoređuju u manjim grupama kroz luke koje su već opterećene", upozorava Ole Hanse iz Saxo Banka u bilješci.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u četvrtak bio skuplji za 3,22 dolara i stajao je 106,28 dolara.

