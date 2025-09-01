Nestlé smijenio glavnog izvršnog direktora zbog tajne veze sa zaposlenicom

Prvo istraživanje nije potvrdilo sumnje, no nakon novih prijava angažirani su vanjski odvjetnici. Oni su zaključili da su tvrdnje osnovane, što je dovelo do Freixeova hitnog razrješenja, piše Financial Times.

Freixe je prošle godine naslijedio Marka Schneidera na čelu grupe, u kojoj je proveo gotovo 40 godina. Unutarnja istraga pokrenuta je u proljeće nakon prijava zaposlenika preko sustava 'Speak Up' , u kojima se upozoravalo na mogući sukob interesa i pogodovanje.

Smjena na vrhu dolazi u osjetljivom razdoblju za kompaniju vrijednu 191 milijardu švicarskih franaka. Nestlé se suočava s usporavanjem prodaje u ključnim segmentima, dok su francuske vlasti u srpnju pretražile urede tvrtke zbog navodne uporabe nedozvoljenih metoda filtriranja mineralne vode. U SAD-u je ranije ove godine povučen dio smrznutih jela zbog sumnje na kontaminaciju.

Freixe je u svibnju u intervjuu za FT izjavio kako je strategija njegova prethodnika 'oslabjela tkivo kompanije' te da mu je cilj bio vratiti fokus na osnovne poslove i obnoviti korporativnu kulturu.

Navratil, koji je u Nestlé došao 2001. kao interni revizor, vodio je poslovanje u Latinskoj Americi te odnedavno bio na čelu Nespressoa. U izvršni odbor ušao je ove godine. Analitičar švicarske banke Vontobel Jean-Philippe Bertschy ističe da promjena dolazi u 'osjetljivom trenutku' za kompaniju, ali da je imenovanje iskusnog menadžera poput Navratila 'ohrabrujuće za ulagače'.

Dionice Nestléa pale su više od 40 posto od vrhunca 2022. godine, a u lipnju je najavljeno i da će Bulcke odstupiti s mjesta predsjednika uprave, pri čemu se kao njegov nasljednik spominje bivši čelnik Inditexa Pablo Isla. Freixe nije komentirao odluku o razrješenju.