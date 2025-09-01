NOVA VLAST

Sirija izvezla prvu pošiljku sirove nafte u 14 godina

L. Š. / Hina

01.09.2025 u 21:59

tportal
Izvor: EPA / Autor: YAHYA ARHAB
Bionic
Reading

Sirija je u ponedjeljak izvezla iz luke u Tartusu 600.000 barela sirove nafte, rekao je sirijski energetski dužnosnik, što se službeno dogodilo prvi put u 14 godina

Sirija je 2010. izvozila 380.000 barela nafte na dan. To je bilo godinu dana prije nego što su prosvjedi protiv predsjednika Bašara al-Asada prerasli u gotovo 14-godišnji rat koji je uništio sirijsko gospodarstvo i infrastrukturu, uključujući proizvodnju nafte.

vezane vijesti

Asad je srušen s vlasti u prosincu prošle godine, a islamistička vlada koja ga je zamijenila obećala je da će oživjeti sirijsko gospodarstvo. Rijad al-Džubasi, pomoćnik direktora za naftu i plin pri sirijskom ministarstvu energetike, rekao je za Reuters da je teška sirova nafta prodana globalnoj tvrtki za trgovinu naftom B Serve Energy.

Većina sirijskih naftnih polja nalazi se na sjeveroistoku zemlje, na području koje drže Kurdi. Njihove vlasti počele su slati naftu Damasku u veljači, ali odnosi su se u međuvremenu pogoršali zbog bojazni u pogledu inkluzije i prava manjina.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
GUVERNER HNB-A

GUVERNER HNB-A

Vujčić otkrio zašto se inflacija vratila i što će biti s cijenama nekretnina i kreditima
POSEBNA KATEGORIJA

POSEBNA KATEGORIJA

Mirovine bivših političkih zatvorenika: Za svaku godinu u zatvoru računa se dupli staž
ULAGAČI U STRAHU

ULAGAČI U STRAHU

Nafta poskupjela na svjetskim tržištima nakon ukrajinskih napada na Rusiju

najpopularnije

Još vijesti