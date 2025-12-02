Italija bi tisuće tona zlata proglasila narodnim vlasništvom: Iza toga se krije opasan plan

Italija ima treće najveće zalihe zlata na svijetu, a stranka premijerke Giorgije Meloni želi u zakon uvrstiti odredbu po kojoj to zlato pripada talijanskom narodu. No, stručnjaci upozoravaju da bi to moglo dovesti do ubrzane prodaje zlatnih rezervi kako bi se otplatio dio državnog duga ili financirale socijalne usluge
Italija trenutno raspolaže s 2452 tone zlata, pri čemu je treća zemlja na svijetu po ukupnim zalihama, iz SAD-a i Njemačke. Trenutnu vrijednost Banca d'Italia procjenjuje na otprilike 285 milijardi eura.
Desna koalicija premijerke Georgije Meloni nastoji proglasiti zlatne rezerve vlasništvom talijanskog naroda. No, oporba i kritičari strahuju da bi pod tom egidom moglo doći do masovne rasprodaje.
Naime, Fratelli d'Italia, stranka premijerke Meloni, želi u budući proračunski zakon uvrstiti odredbu kojom bi se proglasilo da "zlatne rezerve kojima upravlja i koje drži Banca d'Italia pripadaju talijanskom narodu".
"Osjećamo potrebu jasno reći — to zlato je plod rada našeg naroda. To je zlato oduvijek bilo vlasništvo naroda Italije", rekao je senator Lucio Malan.
'Eksproprijacija monetarnog suvereniteta'
Iz središnje talijanske banke navode da je zlato dio službenih državnih deviznih rezervi te da one "ulijevaju povjerenje u stabilnost talijanskog financijskog sustava i eura" i predstavljaju "jamstvo za Banku Italije u ispunjavanju njezinih javnih funkcija".
No, vladajuća stranka već 10 godina dovodi u pitanje vlasništvo nad zlatom. Naime, tada je Banca d'Italia reorganizirana na način da su i druge financijske insitucije, uključujući i komercijalne banke, postali nominalni dioničari.
Meloni je tada u parlamentu prigovorila zbog "eksproprijacije monetarnog suvereniteta" talijanskog naroda te inzistirala da se “ni pod kojim okolnostima” talijansko zlato ne smije "dirati od strane novih vlasnika naše središnje banke", piše Financial Times.
Financiranje državnog duga?
Iz Europske središnje banke su kratko poručili da su upoznati s novim amandmanom i da ga trenutno razmatraju. No, dio ekonomista smatra da bi takva promjena zapravo olakšala prodaju zlata kako bi se otplatio dio državnog duga ili prikupila sredstva za izdvajanja u zdravstvu ili obrazovanju.
"Sustavno smanjivanje razine zlatnih rezervi kako bi se olakšale javne financije ravno je poruci: došli smo do točke u kojoj moramo prodavati zlato jer drugih izvora nemamo”, napisao je prošlog mjeseca ekonomist Salvatore Rossi, bivši glavni direktor središnje banke, u talijanskom listu La Stampa.
Oporba, pak, proziva vladajuće da su pitanjem zaštite vlasništva nad zlatom skrenule pozornost javnosti s "pogubnog" rasta životnih troškova i drugih problema koji muče talijanske građane.