Italija bi tisuće tona zlata proglasila narodnim vlasništvom: Iza toga se krije opasan plan

Italija trenutno raspolaže s 2452 tone zlata, pri čemu je treća zemlja na svijetu po ukupnim zalihama, iz SAD-a i Njemačke. Trenutnu vrijednost Banca d'Italia procjenjuje na otprilike 285 milijardi eura.

Desna koalicija premijerke Georgije Meloni nastoji proglasiti zlatne rezerve vlasništvom talijanskog naroda. No, oporba i kritičari strahuju da bi pod tom egidom moglo doći do masovne rasprodaje.

Naime, Fratelli d'Italia, stranka premijerke Meloni, želi u budući proračunski zakon uvrstiti odredbu kojom bi se proglasilo da "zlatne rezerve kojima upravlja i koje drži Banca d'Italia pripadaju talijanskom narodu".

"Osjećamo potrebu jasno reći — to zlato je plod rada našeg naroda. To je zlato oduvijek bilo vlasništvo naroda Italije", rekao je senator Lucio Malan.