Nagodba u Agrokoru je izglasana. Ovo je pet ključnih koraka koji slijede do kraja godine

Nagodba vjerovnika Agrokora izglasana je u utorak s 80 posto glasova. Vjerovnici su u vrlo visokom postotku stali uz nagodbu koju je proveo izvanredni povjerenik Fabris Peruško, no to ne znači da je gotova kriza u Agrokoru. Izazovna faza tek slijedi, a tportal donosi ključne događaje koji će se dogoditi do kraja godine i koji će vjerojatno okončati državnu upravu i najveću domaću kompaniju pustiti u ruke novih vlasnika

Trgovački sud u Zagrebu u srijedu bi trebao objaviti prvostupanjsko rješenje s ročišta o glasovanju o nagodbi i time počinje druga, završna faza procesa u Agrokoru. U rješenju će biti vidljivo tko je i kako glasovao o nagodbi, a da bi rješenje postalo pravomoćno, treba ga potvrditi Visoki trgovački sud u Zagrebu (VTS), no ne preskačimo korake. Ovdje donosimo detaljan pregled raspleta situacije u Agrokoru nakon što je u utorak izglasana nagodba vjerovnika. 1. Žalbe vjerovnika i bivših vlasnika

Već na samom ročištu o nagodbi nekoliko nezadovoljnih vjerovnika Agrokora tražilo je 'pravicu'. Iako je 80 posto podrške nagodbi jako velik postotak, ne treba zaboraviti da su vlasnici preostalih 20 posto potraživanja, u vrijednosti od 4,73 milijarde kuna, bili protiv nagodbe u ovom obliku. Žalbi neće nedostajati, a sasvim je sigurno da će ih uložiti odvjetnički tim Ivice Todorića, rovinjska Adris grupa, ali i niz drugih manjih vjerovnika koji smatraju da postoji bolje rješenje za njihove probleme. Oni se sada imaju pravo žaliti Visokom trgovačkom sudu u roku od 15 dana. Sud će razmatrati njihove žalbe, što će potrajati do jeseni. Iz Agrokora doznajemo da bi nagodba, ako je VTS potvrdi, mogla postati pravomoćna u listopadu. 2. Pravomoćnost nagodbe

Kada nagodbu 'blagoslovi' VTS, ona postaje pravomoćna. Drugim riječima, ona ima pravni učinak od dana donošenja rješenja o potvrdi nagodbe prema svim vjerovnicima, pa i prema onima koji nisu sudjelovali u postupku, kao i prema vjerovnicima koji su sudjelovali u postupku, a njihove osporene tražbine se naknadno utvrde. No sud može i uskratiti potvrdu nagodbe u dva slučaja: ako se utvrdi da su bitno povrijeđeni propisi o sadržaju nagodbe i postupanju prilikom njezine izrade i donošenja, kao i o prihvatu vjerovnika, osim ako se ti nedostatci mogu otkloniti ili ako je prihvat nagodbe postignut na nedopušten način. 3. Implementacija nagodbe i kraj izvanredne uprave

Implementacijom vjerovničke nagodbe završava proces izvanredne uprave koji je započeo 10. travnja 2017., kada je Agrokor preuzeo Ante Ramljak, koji je kasnije dao ostavku zbog zamjerki na previsoke troškove savjetnika u posrnulom koncernu. Štafetu je preuzeo Peruško te njegova zamjenica Irena Weber, a novim vlasnicima predat će je ove jeseni. Cijeli posao implementacije dogovora iz nagodbe je iznimno kompleksan i ima više od 70.000 koraka koje treba provesti, kažu nam iz koncerna, uz opasku kako će taj broj zasigurno narasti kada implementacija jednom i operativno krene. 4. Operativno restrukturiranje, refinanciranje roll-upa

Pred novim vlasnicima je posao vođenja goleme kompanije. Ono što je važno naglasiti i što najviše zanima više od 50.000 ljudi koji svoj kruh zarađuju u koncernu to je da otkaza neće biti. Agrokor, posebice maloprodaja, stalno traži i zapošljava nove ljude. Novi vlasnici isto tako vjerojatno neće prekrižiti postojeće uprave svih ključnih poduzeća. No koncern možda više neće voditi Peruško i Weber, već će ih se zamijeniti svježim licima. Maksim Poletajev, donedavni potpredsjednik Sberbanka, a sada posebni savjetnik te banke za Agrokor, rekao je kako se još ne razmišlja o novoj upravi. Ali rekao je da ključno što prije presložiti Agrokorovu maloprodaju (Konzum, Mercator i Tisak) kako bi ona mogla odgovoriti na pritiske sve jače strane konkurencije u zemlji i regiji. Prvi veliki izazov s kojim će se susreti Agrokor je refinanciranje roll-up kredita od milijardu eura. Svjež novac u obliku novog kredita vjerojatno će dati ruske banke i američki fondovi koji su nagodbom preuzeli Agrokor. 5. Od 2019: Novo ime, dogovori među vjerovnicima i prodaja Agrokora

Novi vlasnici Agrokora pretežito su financijske institucije - banke i investicijski fondovi. Njihov temeljni biznis je kreditiranje i ulaganje u projekte koje gotovo nikad oni ne vode sami. Ruski Sberbank sasvim sigurno se neće baviti uzgojem svinja, teladi i poljoprivredom ili proizvodnjom sladoleda. U idućih nekoliko godina, kad Agrokor opet stane na svoje noge, sasvim je sigurno da će biti prodan i to pod novim imenom, koje je u utorak najavio Peruško. Zadnje otvoreno pitanje tada će biti hoće li se naći kupac koji će preuzeti sve tvrtke odjednom ili će se Agrokor prodavati 'komadno'. To naravno ovisi opet o vjerovnicima, njihovim dogovorima i procjenama što se isplati bolje.